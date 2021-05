FlipBuds Pro : Xiaomi dégaine de nouveaux écouteurs haut de gamme

La firme chinoise vient tout juste de présenter une nouvelle paire d’écouteurs true wireless en Chine, les FlipBuds Pro.

Décidément, Xiaomi cherche à venir jouer dans la cour des plus grands. Sur le terrain des smartphones, celui qui était avant tout connu pour ses appareils à bas prix a progressivement monté en gamme, d’abord avec le Mi 10 de l’an dernier, et encore plus en 2021 avec son récent Xiaomi Mi 11 Ultra. Cette fois, la marque entreprend la même stratégie sur le secteur des écouteurs sans fil. Voici les FlipBuds Pro, des écouteurs intra-auriculaires à réduction de bruit qui promettent déjà de concurrencer les plus grands.

Xiaomi étend sa gamme d’écouteurs sans fil

Xiaomi n’est pas vraiment un nouveau venu en matière d’écouteurs. On lui doit notamment les Mi True Wireless ou encore les Redmi AirDots 3. Avec les FlipBuds Pro, c’est bien une nouvelle gamme un peu plus premium que commence à proposer Xiaomi.

Que proposent-ils ? Côté design, on est en terrain connu, rappelant fortement les Huawei FreeBuds Pro ou encore les Oppo Enco X. On retrouve donc un boitier tout en rondeur et une paire d’écouteurs au format intra-auriculaire. Ces derniers proposent jusqu’à 7 heures d’autonomie sans réduction de bruit et 5 heures avec, et le boîtier propose jusqu’à 28 d’autonomie en plus.

À l’intérieur des écouteurs, on pourra compter sur la nouvelle puce de Qualcomm, la QCC5151, qui permet d’assurer une liaison sans-fil plus stable et les derniers codecs AAC, SBC et l’aptX Adaptive. On profite, sinon, du Bluetooth 5.2 ainsi que d’un mode faible latence pour le gaming mobile. Celui ne sera néanmoins pas disponible avec tous les smartphones, mais seulement avec le Mi Mix Fold, les Mi 11, les Mi 10, le Redmi K40, le Redmi K30 et le Redmi Note 9 Pro.

Côté son, on devrait également être servi puisque ces écouteurs proposent des haut-parleurs de 11 mm de diamètre. Mais le gros point fort des FlipBuds Pro, c’est la réduction de bruit active. Grâce à leur format intra-auriculaire et la puce de Qualcomm, ils sont capables de diminuer l’environnement sonore de 40 dB, d’après la marque.

Les Xiaomi FlipBuds Pro ont été annoncé en Chine, où ils seront disponibles le 21 mai au prix de 799 yuans (109€ HT). Pour la France, il faudra se montrer patient.