OX One : la moto électrique rétro-futuriste sera livrée en septembre

Les motos électriques commencent à se faire une place en ville. Le constructeur espagnol OX Motorcycles a bien l'intention de tracer la route avec l'OX One, un modèle au design atypique dont les livraisons débuteront en septembre.

© OX Motorcycles

Avec son design rétro-futuriste, l’OX One a de quoi attirer le regard des passants et des conducteurs. La moto électrique cache ses deux batteries de 14 kilos (2,16 kWh) au centre de son cadre, ce qui lui donne cette allure originale. La batterie, amovible, fournit une autonomie de 100 km (le plein est réalisé en deux heures de charge). Son moteur de 8 kW promet une vitesse de pointe de 110 km/h.

Un prix de 5.200 euros

OX Motorcycles a commencé le développement des prototypes en 2019. Après deux ans de travail pour affiner le design et les performances du véhicule, celui-ci est finalement prêt, ou presque, à la commercialisation. Il est d’ores et déjà possible de précommander la moto contre un versement initial de 150 euros. Le produit final, qui se décline en quatre coloris, coûtera 5.200 euros. Les premières livraisons auront lieu en septembre.

Le constructeur a aussi beaucoup planché sur les capacités connectées du véhicule. À tout moment, l’utilisateur peut tout savoir sur l’état de la moto. Un système anti-chute, un autre d’appel automatique d’urgence, un GPS ainsi qu’une grosse dose d’intelligence artificielle sont présents dans l’appareil. Un écran LCD complète l’installation. La moto pèse en tout 140 kg.

Beaucoup d’idées intéressantes donc pour ce véhicule qui pourrait trouver pas mal d’adeptes. Son autonomie devrait toutefois le confiner dans les zones urbaines, bien que la batterie puisse être rechargée sur une simple prise électrique standard.