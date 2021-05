Vente Flash : les 3 meilleurs VPN chutent à moins de 3 euros

CyberGhost, NordVPN et Surfshark prolongent leurs offres de quelques heures. C'est l'occasion de protéger votre vie privée sur Internet.

En 2021, difficile de passer à côté des VPN. Conçues pour maximiser la confidentialité des internautes et fluidifier leur navigation sur le web, ces applications sont presque indispensables. Le souci c’est que le prix des VPN de qualité est souvent élevé. Il faut donc saisir les offres quand elles se présentent. C’est justement le cas aujourd’hui. Trois intervenants majeurs du secteur des VPN ont décidé de baisser leur tarif pendant une très courte période.

CyberGhost offre les prix les plus compétitifs, mais NordVPN et Surfshark ne sont pas en reste. En tout cas, aucun abonnement ne dépasse les 3 euros par mois. Voici le détail des offres en cours chez ces fournisseurs VPN.

CyberGhost – l’excellent VPN à 2 euros par mois

L’offre de CyberGhost VPN est la plus intéressante de toutes. Grâce à une remise de 83%, il est possible d’économiser 389 euros lors de la souscription à un abonnement 3 ans. Le tarif de CyberGhost passe ainsi à 78 euros au lieu de 467 euros. En plus, le fournisseur offre 3 mois gratuits et sept connexions simultanées. Vous hésitez encore ? Sachez que la souscription est garantie zéro risque car vous pourrez être remboursé sans condition pendant 45 jours. Ne doutez pas plus longtemps.

CyberGhost propose une application VPN facile à prendre en main et utilisable sur tous supports (ordinateurs, smartphones, tablettes, Smart TV, boîtiers connectés et même routeurs). En l’installant sur vos équipements, vous bénéficierez d’un accès sécurisé à Internet et d’un anonymat en toute circonstance.

CyberGhost applique un chiffrement puissant sur l’ensemble de votre trafic web afin de brouiller toutes vos activités en ligne. A côté de ça, il dissimule votre adresse IP réelle au profit d’une IP d’emprunt. La protection est efficace à chaque instant. Même en cas de déconnexion imprévue du VPN, le kill switch intégré bloquera votre connexion pour éviter les fuites d’IP.

CyberGhost dispose d’une infrastructure difficilement égalable : plus de 6 900 serveurs couvrant 90 pays. Grâce à cette étendue, vous pourrez obtenir de nombreuses autres localisations à travers le monde. En plus de masquer votre position physique, cela permet de débloquer les sites faisant l’objet d’une censure ou d’un pare-feu. Pour y voir plus clair, CyberGhost propose également des serveurs pour le téléchargement et d’autres pour le streaming. C’est avec ces derniers que vous pourrez regarder la télévision française depuis l’étranger ou, à l’inverse, visionner les chaînes TV internationales sans bouger de votre canapé.

NordVPN – une offre promo 100% remboursable

Du côté de NordVPN, les avantages sont également nombreux. Son offre permet d’économiser plus de 150 euros. Pour en profiter, il suffit de souscrire à son abonnement 2 ans. L’ensemble du service est à régler en une fois. Vous devrez donc débourser 71 euros seulement au lieu de 229 euros en temps normal. Cela revient à un petit 2,97 euros par mois. Comme cette offre est accompagnée de six connexions en simultané, l’achat est vite rentabilisé.

Les 5 400 serveurs NordVPN sont répartis dans 59 pays du monde. C’est un peu moins que CyberGhost mais cela reste plus que correct. Parmi ses serveurs, certains sont spécifiquement conçus pour le P2P, d’autres pour aller sur Tor (serveurs dits Onion Over VPN) ou pour se connecter dans des zones censurant Internet (serveurs obfusqués). Tous les serveurs offrent une connexion chiffrée de bout en bout et préservent votre confidentialité.

Streaming de contenus exclusifs, téléchargements sécurisés, navigation anonyme, les cas d’utilisation ne manquent pas. Vous pourrez même changer de pays sur Netflix à l’aide de NordVPN.

L’application NordVPN est remplie de fonctionnalités. En plus du kill switch, les utilisateurs pourront activer le CyberSec afin de bloquer les publicités, filtrer les malwares et empêcher le suivi en ligne. Un mode split tunneling est disponible sur les applications Android et Windows. Il permet de choisir quelles activités nécessitent la protection VPN de celles qui peuvent s’en passer.

Surfshark – une réduction de 81% et des connexions sans limite

Le VPN Surfshark est aussi à l’honneur aujourd’hui avec sa promotion très attractive. Grâce à son offre, le tarif de son forfait 24 mois est en baisse de 81%. Vous serez facturé à peine 50 euros contre 257 euros hors remise, soit 200 euros d’économies, ce qui n’est pas négligeable. En plus, vous aurez 30 jours pour vous rétracter et demander votre remboursement si vous changez d’avis après coup.

L’exclusivité Surfshark ? Ses connexions simultanées illimitée qui permettent d’installer et d’utiliser l’application VPN sur autant d’appareils que vous désirez. L’application est disponible sur plusieurs systèmes d’exploitation : macOS, iOS, Android, Windows, Linux et Fire TV.

Surfshark met à disposition plus de 3 200 serveurs dans 65 pays. Pour activer Surfshark, il suffit de cliquer sur un des territoires disponibles dans la liste. La connexion est immédiate, tout comme le changement d’adresse IP et de localisation. En quelques secondes, vous pourrez ainsi accéder à des sites qui étaient initialement indisponibles dans votre région. C’est très pratique lors des voyages et des déplacements à l’étranger car vous pourrez retrouver vos contenus habituels.

Le VPN Surfshark ne prend pas la confidentialité de ses utilisateurs à la légère. Entre chiffrement AES-256, les serveurs MultiHop, le mode NoBorders, la fonction kill switch et l’outil CleanWeb, votre sécurité est bel et bien assurée.

