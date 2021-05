Masters of the Universe: Revelation, la nouvelle série Musclor de Netflix le 23 juillet

Les fans de Musclor (He-Man en VO) sont aux anges : la nouvelle série animée de Netflix sera en ligne le 23 juillet. Et bien sûr, ce lancement s'accompagne des indispensables figurines.

© Netflix/Mattel

Cette nouvelle série baptisée Masters of the Universe: Revelation, compte comme showrunner rien moins que Kevin Smith, à qui l’on doit les films Clerks, Dogma, Jay et Bob contre-attaquent ou encore Zack est Miri font un porno. Celui qui est aussi producteur, acteur et scénariste avait annoncé la bonne nouvelle en août 2019, en décrivant une série qui se déroulerait dans la continuité des événements de la saga (qui remonte à 1982).

Mattel a pensé aux figurines

Quasiment quatre décennies plus tard, l’univers des Maitres de l’Univers revient donc sur Netflix le 23 juillet. Élaborée comme une « lettre d’amour » par le service de streaming et Mattel, à l’origine des jouets, Revelation va s’attacher à raconter ce qui s’est déroulé après la diffusion de l’ancienne série. Le premier épisode revient sur les conséquences de la bataille entre Musclor et Skeletor, qui a mis Eternia à genoux.

Mattel promet une meilleure caractérisation des personnages, des thèmes approfondis, et bien sûr des batailles. Le tout se destinera à un public adulte. L’animation, réalisée par Powerhouse Animation, a elle aussi été mise à jour : certes, le look des héros reste le même, mais le design est plus soigné et précis que dans la série qui accuse son âge.

Le casting des voix s’annonce lui aussi prestigieux : Mark Hamill sera Skeletor, Chris Wood incarne le prince Adam/Musclor, et Sarah Michelle Gellar (Buffy contre les Vampires) sera Teela. Alan Oppenheimer, qui était la voix de Skeletor dans la série originale, reprend également du service !

Mattel a aussi pensé aux figurines ! Elles seront commercialisées à partir du 15 juin. Comprenant 30 points d’articulation, elles complèteront un modèle Skelegod de 9 pouces et un Ultimate Battle Cat de 14 pouces. Le fabricant ne donne pas de prix.