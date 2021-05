Google dévoile une IA capable de tenir une conversation entière avec vous

Google lève le voile sur LaMDA, un modèle de langage propulsé par l’IA capable de tenir une conversation naturelle, et c’est bluffant.

© Google

À l’occasion de sa Google I/O 2021, qui vient tout juste de s’ouvrir, la firme de Mountain View dévoile ses avancées en matière d’intelligence artificielle avec LaMDA, un nouveau modèle de langage qui est capable de tenir une conversation complète.

L’idée de LaMDA, c’est de pouvoir donner la parole à tout et n’importe quoi et converser avec de manière parfaitement naturelle. Google a notamment pris l’exemple de Pluton pour illustrer les capacités de son IA. À travers une série de questions, la planète naine répond avec des réponses évoluées et informatives. Autre exemple bluffant : Google a fait parler un avion en papier d’aérodynamisme grâce à LaMDA. « C’est vraiment impressionnant de voir comment LaMDA peut mener une conversation sur n’importe quel sujet » explique Sundar Pichai, PDG de Google.

Même si les deux exemples donnés peuvent paraître bien étranges, le potentiel de cette IA est infini. Ces démonstrations démontrent les capacités de LaMDA à avoir une conversation unique et cohérente sans suivre de fil directeur prédéfini, avec un nombre infini de sujets. Pas besoin de relancer l’assistant sur la question de départ, l’IA interagit à chaque nouvelle interaction en la mettant en relation avec la réponse précédente et le sujet globale de la conversation.

LaMDA aurait donc toute sa place pour créer un chatbot évolué ou sur Google Assistant. La firme de Mountain View ne précise pas si son nouveau modèle de langage est d’ores et déjà prêt pour le grand public, mais affirme son désir de l’intégrer à son assistant vocal à l’avenir.