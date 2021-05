Cybersécurité : secouée par un ransomware, l’Irlande refuse de payer

Depuis quelques jours, l’Irlande est en proie à une importante intrusion visant son système de santé publique, le Health Service Executive (HSE). D’ampleur inédite, cette cyberattaque a conduit à la mise à l’arrêt temporaire de tous les systèmes informatiques du service, causant de nombreuses perturbations au sein des hôpitaux, qui ont notamment dû annuler certaines vagues de vaccinations contre le covid-19. Ciblé par un ransomware, ou rançongiciel dans la langue de Molière, le HSE a ainsi vu une grande partie de ses données chiffrées par des pirates informatiques, en vue d’une rançon qui permettrait de “débloquer” l’accès aux données compromises.

Après quelques jours de silence, les hackers ont finalement exigé un paiement en bitcoins de la part du HSE. Le gouvernement a cependant été particulièrement clair concernant sa position, en faisant savoir par l’intermédiaire de son Premier ministre Micheal Martins : “Nous ne paierons pas de rançon et nous ne nous engagerons pas dans ce genre de choses”.

'We're very clear we will not be paying any ransom or engaging in any of that sort of stuff' Taoiseach @MichealMartinTD says of the ransomware attack on the HSE | Live blog: https://t.co/itscpwqdS7 pic.twitter.com/Pl4A4JNOST

