Le créateur de Rick et Morty prépare une série compatible NFT

La Fox vient d’annoncer sa première crypto série, “la toute première organisée entièrement sur la Blockchain.” Elle sera produite par le créateur de Rick et Morty.

Les NFT sont de tous les rendez-vous. Alors que de nombreuses personnalités et entreprises se lancent dans les enchères de cryptoart, comme Pringles ou les Warriors de San Francisco, ces jetons non-fongibles s’apprêtent désormais à rejoindre les rangs de la Fox. La chaîne de télévision américaine vient d’annoncer “sa première série animée organisée entièrement sur la Blockchain”. Concrètement, il s’agira de tabler sur la popularité de la production pour faire recette. Une place de marché organisera “la vente de produits numériques allant des NFT de personnages uniques en leur genre, des illustrations d’arrière-plan ou des GIF.” La Fox prévoit aussi d’offrir à ses superfans des expériences sociales exclusives. Le but est aussi d’attirer de nouveaux annonceurs, comme l’explique le PDG de la Fox.

“Tout comme nous le faisons pour notre propre animation, nous aiderons également vos marques à communiquer directement avec les fans et les passionnés via les NFT. Avec et pour vous, Fox aidera l’art à rencontrer la technologie.”

Dan Harmon à l’écriture

Pour son passage aux NFT, la Fox a débauché l’un des créateurs les plus prolifiques dans le domaine de l’animation pour adulte. Dan Harmon, à qui l’on doit Rick et Morty ainsi que Community, sera à l’écriture de Krapopolis. La série nous transportera dans la Grèce antique, aux côtés d’une famille d’humains, de dieux et de monstres qui tentent de diriger l’une des premières villes du monde sans s’entretuer. Reste à voir désormais si elle rencontrera le même succès que les précédentes réalisations de Dan Harmon, et si les enchères atteindront des sommets. Elles seront organisées avec l’aide d’une toute nouvelle entreprise : Blockchain Creative Labs. Krapopolis sera diffusé à partir de l’automne prochain.