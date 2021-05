Story of Seasons Mobile dévoile un premier trailer prometteur

Le titre mobile n’a pas encore de date de sortie mais s’annonce d’ores et déjà dans la lignée de ce que l’on attend de Story of Seasons.

Le jeu Story of Seasons approche et cela se ressent à travers les dernières nouvelles que l’on a eu du jeu. Le studio NExT, qui appartient au géant chinois du jeu mobile Tencent, a dévoilé la toute première bande-annonce du titre que vous pouvez découvrir ci-dessous. En termes de gameplay, on reconnaît beaucoup des activités indissociables des jeux Story of Seasons : agriculture, élevage d’animaux de ferme, pêche et de abattage d’arbres.

Un jeu qui s’annonce prometteur

Si l’on se fie à ce premier trailer, on peut constater un esthétisme abouti avec de beaux graphismes et une réalisation en 3D réussie. L’histoire semble également emprunter au thème classique des jeux de la franchise puisque l’on peut apercevoir une jeune femme arrivant de la ville par le train, et qui compte s’installer dans un petit village de campagne pour y vivre de la culture. On peut s’imaginer que le gameplay puisse changer en cours de route puisqu’il s’agit d’un premier aperçu du jeu.

Le développement du jeu a commencé en 2019 lorsque Tencent a pris le relai pour le jeu mobile. Depuis, peu de nouvelles ont été partagées à son sujet. On ne connaît toujours pas sa date de sortie ni si celle-ci sera internationale ou non. Le jeu a de très grandes chances d’être free-to-play même si cela n’est pas garanti. Évidemment, en attendant la sortie du jeu mobile, vous pouvez toujours vous remettre aux jeux Story of Seasons sur Nintendo Switch ou encore Nintendo 3DS. Story of Seasons Pioneers of Olive Town est sorti en mars dernier sur Nintendo Switch.

