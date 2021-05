Bon plan : alternative à Dyson, cet aspirateur est en forte chute (-40%) 🔥

Vous cherchez une alternative à un aspirateur Dyson ? Le Dreame T20 est au niveau du dernier modèle Dyson, mais il est 2 fois moins cher. Ci-dessous, découvrez le détail de cette offre spéciale.

Les aspirateurs Dyson sont connus pour ĂŞtre non seulement très beaux, mais aussi très performants. Cela dit, la marque anglaise n’est pas la seule sur le segment du petit Ă©lectromĂ©nager premium. Filiale de Xiaomi, la marque Dreame connait un succès tout aussi important en Europe. En cumulant les bonus dĂ©taillĂ©s ci-dessous, son dernier aspirateur vous reviendra quand mĂŞme presque 2 fois moins cher.

Que ce soit au niveau de la puissance d’aspiration, de l’autonomie ou de la souplesse, l’aspirateur Dreame T20 est un petit bijou. Il l’est d’autant plus que son rapport qualitĂ© prix est ultra compĂ©titif. Alors qu’il est en temps classique Ă 389€, AliExpress fait chuter son prix via une remise et un code Ă seulement 238€ (AEET20 = -20€). C’est donc presque 40% de moins que le tarif officiel. Et c’est 2,5 fois moins cher qu’un Dyson V11.

En quelques annĂ©es, AliExpress s’est imposĂ© comme un mastodonte du e-commerce en France. Le marchand possède les meilleures offres sur toutes les marques asiatiques, y compris les plus premium. C’est par exemple le cas avec Dreame oĂą tous les aspirateurs profitent de prix avantageux. La marque alternative Ă Dyson voit ainsi le prix des T20 ou V11 baisser de manière significative.

Comme vous pouvez le voir de façon très transparente sur le site marchand, le nombre d’unitĂ©s en stock pour chacun de ces 3 modèles premium est restreint. Il n’y a jamais plus d’une centaine d’aspirateurs Dreame disponibles de chaque modèle. En sachant que le code (qui permet d’avoir 20€ de moins) est lui aussi disponible en quantitĂ© très limitĂ©e, il faudra ĂŞtre rĂ©actif.

La marque alternative Ă Dyson vient en force

Si le Dreame T20 est le dernier modèle de la gamme, le V11 est sorti quelques semaines avant. La principale diffĂ©rence entre les deux modèles est que le T20 a une brosse qui s’adapte Ă tous les sols (alors que le V11 ne nettoie par dĂ©faut que les sols durs). Cela dit, ils sont tous les deux très proches, y compris au niveau du prix : le Dreame V11 est Ă 258€ avec le code AEETE20 au lieu de 366€.

Pour ceux qui cherchent Ă avoir l’expĂ©rience d’un aspirateur type Dyson sans en avoir le prix, Dreame est un excellent choix. Attention, cela reste un aspirateur haut de gamme assez cher puisqu’il reste au-dessus des 250€. Si d’un point de vue design, les aspirateurs Dreame T20 et V11 sont proches de ceux de Dyson, ils sont aussi similaires au niveau de la performance.

Concernant le Dreame T20, c’est bien Ă©videmment un aspirateur sans fil balai (et sans sac) qui peut aussi se transformer en aspirateur Ă main. Au niveau de la puissance, il est au mĂŞme niveau que les Dyson V10 et un peu en-dessous du V11 (quoi que). Il vient avec une sĂ©rie de brosses, dont la fameuse brosse polyvalente qui saura s’adapter Ă tous les sols. C’est celle-ci que le Dreame V11 n’a pas.

Souvent, les mauvais aspirateurs sans fil ont aussi une mauvaise autonomie : ils ne permettent pas de nettoyer tout un logement en une seule fois. Heureusement, le Dreame T20 qui sert d’alternative Ă Dyson assure une autonomie jusqu’Ă 90 minutes. C’est le cas avec le mode Ă©conomie et non le mode turbo qui va consommer la batterie beaucoup plus rapidement. C’est exactement la mĂŞme chose sur les modèles de son rival britannique.

Autre spĂ©cificitĂ© du Dreame T20 par rapport au Dreame V11 (ou Ă ceux de Dyson), il y a une batterie amovible. Autrement dit, vous pouvez la remplacer avec le temps (sans avoir Ă remplacer tout votre aspirateur sans fil). Cela vous coĂ»tera moins cher que d’en acheter un nouveau. Au final, vous y gagnez sur tous les plans avec ce dernier modèle. A noter que vous pouvez suivre l’Ă©tat de la batterie en temps rĂ©el depuis l’Ă©cran LCD.

AliExpress fait de belles offres chez Dreame

La marque Dreame vient affronter Dyson sur ses propres terres en Europe. Avec Xiaomi derrière, il Ă©tait Ă©vident que le rapport qualitĂ© prix de ces aspirateurs balai sans fil serait excellent. Il ne déçoit pas, mĂŞme quand ses produits ne sont pas Ă©ligibles Ă des offres spĂ©ciales. Quand par chance, vous avez le droit Ă une petite ristourne comme c’est le cas chez AliExpress, vous avez tout gagnĂ©.

Alors qu’il est sorti Ă la fin de l’annĂ©e 2020, l’aspirateur Dreame T20 voit son prix chuter de quasiment 150€. Alors qu’il est Ă 389€ par dĂ©faut, on le voit chez AliExpress Ă tout juste 238€. C’est l’un des meilleurs prix que l’on ait pu constater sur ce très bon produit. A noter qu’il faut utiliser le code AEETE20 pour avoir la remise supplĂ©mentaire de 20€ (pour passer de 258 Ă 238€).

S’il a longtemps Ă©tĂ© dans l’ombre des marchands français, AliExpress se place dĂ©sormais dans le Top 5 français. Il possède plusieurs entrepĂ´ts français d’oĂą sont expĂ©diĂ©s les aspirateurs sans fil Dreame. Comme vous pouvez le voir sur la fiche produit du produit en question, il vous sera livrĂ© depuis un entrepĂ´ts français dans les 3 jours après votre commande.

Et comme tous les acteurs du e-commerce en France, AliExpress vous permet de changer d’avis dans les 20 jours après la livraison de votre Dreame T20. Si ce dernier ne vous plaisait finalement pas, le marchand s’engagerait Ă vous le reprendre et vous rembourser. Que ce soit AliExpress, Dreame, Dyson ou tout autre marchand, ils ont dans tous les cas une obligation lĂ©gale de vous les reprendre au minimum 14 jours après la livraison. La plateforme marchande fait donc mieux que le minimum.

