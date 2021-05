Le Cybertruck de Tesla est disponible… chez Hot Weels

Alors que certains clients attendent toujours le précédent modèle, Mattel dévoile déjà sa nouvelle version miniature du Cybertruck de Tesla. La nouvelle voiture télécommandée sera proposée à un prix résolument dégraissé, environ 100 dollars pour tout le kit. La version à l’échelle d’un dixième (1:10) est livrée avec un Cyberquad bike, qui peut se glisser à l’intérieur du coffre du véhicule. En revanche, pour proposer son nouveau modèle presque quatre fois moins cher que son prédécesseur, Hot Wheels a dû revoir ses caractéristiques à la baisse.

Ainsi, ce Cybertruck 2021 n’inclut pas de coque amovible permettant de regarder à l’intérieur de l’habitacle. L’éclairage a également été légèrement modifié et il est deux fois moins rapide. Il pourra atteindre les 12 miles par heure, soit environ 19 km/heure. Pour rappel, la version 2020 plafonnait quant à elle à 40 km/h. Ce nouveau modèle n’inclut pas non plus le sticker vitre cassé, qui faisait référence au petit couac qui était intervenu lors de la présentation officielle du véritable engin.

Let's keep things rollin'. Our newest 1:10 Hot Wheels R/C Cybertruck will come complete with a first-of-its-kind free-rolling Cyberquad. Available Friday May 21st at 9AM PT on https://t.co/cpsdUIkZbA pic.twitter.com/JDkFFnKWIK

