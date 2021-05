Bon plan VPN : le fameux NordVPN offre un deal éclair XL (65%)

Pour votre plus grand plaisir, le célèbre NordVPN est actuellement en promo à -65%.

L’époque que nous vivons dépend énormément d’Internet. Que ce soit pour vos démarches administratives, vos loisirs, et maintenant même votre travail, le net est un passage obligé. Alors, comment vous prémunir contre toutes les attaques possibles de vos données et de votre identité ? La meilleure solution consiste à vous équiper d’un VPN.

Ces logiciels sont simples à utiliser et vous protègent contre les risques de piratage. Ils vous proposent aussi beaucoup d’autres services, comme une navigation 100% anonyme ou encore l’accès à des services et des contenus géo-limités. Pour un VPN de qualité, sachez que vous pouvez opter pour NordVPN, actuellement en réduction à -65%.

Pourquoi vous pouvez faire confiance à NordVPN

Si vous avez fait des recherches sur les VPN, vous connaissez déjà probablement NordVPN (consultez notre test complet ici). Ce logiciel compte parmi les plus répandus, et pour cause, il est réellement optimal. En effet, NordVPN chiffre vos informations de navigation selon une norme avancée (AES de 256 bits) et masque votre adresse IP de manière optimale.

Cela va vous permettre de protéger vos données sensibles des personnes malintentionnées et logiciels malveillants (comme vos coordonnées bancaires par exemple) mais aussi d’empêcher ces mêmes personnes et logiciels de remonter jusqu’à votre identité. Vous pourrez ainsi naviguer anonymement, mais aussi profiter de services plus avancés.

En effet, NordVPN dispose de plus de 5 500 serveurs dans une soixantaine de pays. Vous pourrez de cette façon vous connecter où vous le désirez dans le monde, afin d’outrepasser tous les géo-blocages. À vous les catalogues Netflix étrangers, les serveurs de jeu géo-limités, mais aussi les chaînes étrangères et la télévision française lors de vos déplacements à l’étranger.

De plus, NordVPN vous propose une application simple à prendre en main, et compatible avec tous les principaux systèmes d’exploitation (Windows, Android, iOS, macOS et Linux). Vous pourrez avec ce VPN connecter jusqu’à 6 appareils en même temps et profiter d’un support disponible 24h/24 et 7j/7.

Si tout cela vous séduit, sachez qu’en ce moment, NordVPN vous fait un joli cadeau, avec une promotion exceptionnelle, mais limitée dans le temps.

Une réduction de 65% sur l’abonnement de deux ans

Si vous désirez vous équiper avec NordVPN, vous êtes en veine, car ce dernier est actuellement en promotion. En effet, alors que NordVPN coûte en temps normal 9,56€ par mois, il est en ce moment disponible au prix de 3,30€ seulement.

Cette baisse de tarif correspond à une réduction immédiate de 65%, et s’applique à l’abonnement d’une durée de deux ans. Ainsi, si l’on applique cette remise à la durée totale du forfait concerné – à savoir 24 mois – ce sont plus de 150€ que vous allez pouvoir économiser.

Maintenant que vous connaissez la qualité de service de NordVPN, vous prenez toute la mesure de cette offre. Si toutefois vous étiez encore frileux à l’idée de souscrire aux services de ce VPN, sachez qu’il vous propose une garantie de remboursement d’une durée de 30 jours.

Vous pouvez donc tester NordVPN sereinement, grâce à la certitude d’être remboursé si vous changez d’avis. Commencez donc à profiter des avantages de cet outil dès à présent, avant que ce ne soit trop tard.

