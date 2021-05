Nintendo Online, c’est désormais l’accès à plus de 100 classiques du jeu vidéo

Avec les ajouts récents aux catalogues NES et SNES, le Nintendo Online propose désormais 104 jeux rétros cultissimes.

© Nintendo

Avec son service Nintendo Online, disponible sur Nintendo Switch, Nintendo a trouvé le bon filon pour proposer des jeux rétro tout en profitant d’une console récente. Après quelques années de service, Nintendo Online vous donne désormais accès à plus d’une centaine de jeux NES et Super NES. Cela permet non seulement à Nintendo de valoriser son abonnement en ligne, mais aussi de faire découvrir ou redécouvrir les jeux cultes de toute une génération de joueurs. En effet, ce n’est pas parce qu’un titre est « vieux » qu’il est forcément mauvais, la preuve en est que le mouvement rétrogaming prend de plus en plus d’ampleur avec le temps. Certains titres, comme Tetris ou encore Pac-Man, sont indémodables et ont encore aujourd’hui une communauté de joueurs forte à travers le monde.

Les jeux NES et SNES sur le devant de la scène

Les jeux NES et SNES font partie intégrante de l’histoire de Nintendo et il est toujours pertinent de les proposer à la génération de joueurs actuelle. Nintendo est très fier d’avoir passé le cap de la centaine de jeux rétro proposés, avec un chiffre exact de 104 jeux au compteur. Ce mois-ci, quatre jeux SNES ont rejoint le catalogue. Il s’agit du jeu de réflexion japonais Magical Drop 2, du jeu de plateforme Caveman Ninja, du jeu d’aventure Spanky’s Quest et du Super Baseball Simulator 1.000. En plus de ces jeux SNES, un nouveau jeu NES a également débarqué au catalogue. Il s’agit de Ninja JaJaMaru-kun, un autre jeu japonais.

Pour rappel, l’abonnement Nintendo Online ne vous donne pas seulement accès à tous ces classiques du jeu vidéo, mais aussi à toutes les fonctionnalités en ligne de Nintendo Switch, comme les modes en ligne ou encore les menus de discussions avec les autres joueurs. Il est disponible à 19,99€ à l’année pour un abonnement simple, ou 34,99€ à l’année pour un abonnement famille allant jusqu’à 8 comptes.