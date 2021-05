POCO dévoile son nouveau POCO M3 Pro 5G

Équipé du processeur MediaTek Dimensity 700, le POCO M3 Pro 5G offre des performances et une expérience de divertissement inégalées à ce prix !

© POCO

POCO vient d’annoncer aujourd’hui son nouveau POCO M3 Pro 5G qui est doté d’une conception ergonomique incluant un dos incurvé en 3D et une finition brillante. Il est confortable à tenir en main et se démarque avec un look élégant.

Ce smartphone offre de belles performances notamment avec le processeur MediaTek Dimensity 700 5G gravé en 7nm. Ce dernier arbore en effet une conception octa-core, avec deux cœurs Cortex-A76 fonctionnant jusqu’à 2,2 GHz, le tout associé au GPU Mali-G57.

Ce POCO M3 Pro 5G est équipé d’un écran DotDisplay Full HD+ de 6,5″ avec la fonction DynamicSwitch qui permet à l’écran de basculer automatiquement entre 90Hz, 60Hz, 50Hz et 30Hz pour adapter le taux de rafraîchissement au contenu visionné tout en économisant de l’énergie. Le ratio écran / corps est de 91%. Petit nouveauté également, la présence de deux capteurs de lumière à l’avant et à l’arrière permettent une détection de lumière à 360° : l’écran s’ajuste ainsi intelligemment et précisément entre 4096 niveaux de luminosité pour une meilleure visibilité.

Côté photo, ce dernier n’est pas en reste avec un triple capteur qui se compose d’une caméra principale de 48MP, d(une caméra macro de 2MP ainsi qu’un capteur de profondeur de 2MP. Notez qu’une multitude de fonctionnalités logicielles telles que le mode nuit, la vidéo Time-lapse et le Timed Burst sont disponibles.

Deux versions seront disponibles, 4+64GB ou 6+128GB avec stockage UFS 2.2. La batterie de celui-ci est de 5000 mAh avec charge rapide de 18W et un chargeur inclus de 22,5 W dans la boite. Pour le reste, on retrouve les classiques capteur infrarouge, Bluetooth / NFC, Wifi, GPS, prise jack 3,5mm et même deux SIM 5G.

Le téléphone est disponible en trois couleurs tendance : Noir intense, Bleu glacier et Jaune POCO, à partir de 199,99 euros. Une réduction de 20 euros sera appliquée, soit 179 euros durant 48h à partir du 22 mai à minuit.