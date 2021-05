Apple livre des données iCloud au FBI dans le cadre d’une enquête

Alors que certains internautes s’inquiétaient récemment de voir le gouvernement chinois mettre la main sur les clés de cryptage iCloud d’Apple, la marque à la pomme vient de céder les données personnelles d’une utilisatrice au gouvernement américain. Dans un message posté sur son compte Twitter, l’activiste kazakhe Alexandra Elbakyan dévoile le contenu d’un mail envoyé par l’entreprise, lui indiquant que son compte iCloud a fait l’objet d’une saisie par le FBI.

