Microsoft veut “promouvoir l’accessibilité dès la phase de conception”

Entre un guide pour les développeurs, un programme Xbox Insiders adapté, et de nouvelles fonctionnalités pour le chat, voilà ce que promet Microsoft en termes d'accessibilité.

© Microsoft

Jeudi 20 mai, c’était la Journée Mondiale de sensibilisation à l’accessibilité. Pour l’occasion, Microsoft a tenu à rappeler tout ce que l’entreprise met place pour promouvoir l’accessibilité dans le monde du jeu vidéo. D’après ses estimations, plus de 400 millions de joueurs se trouvent en situation de handicap et requièrent donc des aménagements spéciaux dans leurs jeux afin d’en profiter comme n’importe quel autre joueur.

De ce fait, Microsoft a créé la Xbox Accessibility Insiders League (XAIL), qui est un programme visant à collecter les retours sur l’accessibilité de la part des joueurs en situation de handicap. Le nom de cette ligue reprend le terme Insiders, qui est un programme grâce auquel les joueurs peuvent tester certaines fonctionnalités en avant-première. La XAIL fonctionne sur le même principe, les joueurs pouvant s’inscrire s’ils estiment être en situation de handicap, et profiter d’une refonte du portail Xbox Insider, qui est désormais plus accessible à tous.

De la pratique à la théorie, Microsoft veut que tout soit accessible

Pour les joueurs français, Microsoft a créé la web série « Philousports rejoint la partie » qui met à l’honneur le joueur Philousports avec humour et légèreté : « une équipe de l’association CapGame et de Xbox France a travaillé avec Philousports à la création d’un dispositif personnalisé, pour lui permettre de profiter d’une expérience de jeu optimale sur Xbox Series X. Une équipe de tournage a suivi les différentes étapes de la construction de ce dispositif, axé autour de la Manette Adaptative Xbox ».

Enfin, Microsoft a présenté son tout nouveau guide visant à encourager les développeurs à prendre en compte les fonctionnalités d’accessibilité dès la phase de conception. Ce guide va de paire avec les guidelines qui ont été mises à jour en début d’année. Ces deux dispositifs prennent en compte de manière critique les difficultés majoritairement rencontrées par les joueurs afin que les développeurs puissent régler ces soucis dès les premières phases de développement.

De futures implémentations prometteuses

Microsoft ne s’est pas arrêté là puisque l’entreprise est revenue sur quelques-unes des fonctionnalités en cours de préparation. Très prochainement, la retranscription des chats et la synthèse vocale seront disponibles. Les fonctionnalités sont actuellement en phase de test auprès des membres Xbox Insiders et elles seront bientôt implémentées. De plus Microsoft travaille à rendre Gears 5 et Minecraft plus accessible avec une flopée d’ajustements.