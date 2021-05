Idée sortie : découvrez l’imaginaire de Hayao Miyazaki en tapisserie d’Aubusson

Découvrez les scènes des chefs-d’œuvre du Maître du cinéma d’animation japonais et co-fondateur du célèbre Studio Ghibli dans une série de tapisseries monumentales. Plongez dans une aventure exceptionnelle mettant en œuvre un grand savoir-faire de la France reconnu par l’UNESCO : la tapisserie d'Aubusson.

©Cité internationale de la tapisserie d’Aubusson

Après “Aubusson tisse Tolkien” lancée en 2017, une nouvelle tenture-événement voit le jour : 5 tapisseries seront créées à partir d’images des films : Princesse Mononoke, Le Voyage de Chihiro, Nausicaä de la Vallée du Vent et Le Château Ambulant.

A l’occasion de la réouverture de La Cité internationale de la tapisserie d’Aubusson, venez découvrir les étapes de la création de la première tapisserie de l’imaginaire de Hayao Miyazaki lors d’une visite de la Cité !

Le tissage de la première tapisserie monumentale a commencé début mars dans les ateliers de la Cité internationale de la tapisserie d’Aubusson. La première œuvre choisie, est extraite du long-métrage Princesse Mononoké, et représente la scène où Ashitaka essaie de soulager sa blessure sous le filet d’eau d’une rivière en pleine forêt alors que Yakkuru se désaltère. Cette tapisserie, entièrement tissée à la main, fera 23 mètres carrés au final.

L’aventure des tentures-événements portée par la Cité de la tapisserie répond à la volonté de proposer au public de grands ensembles tissés au sein desquels s’immerger. Ces ensembles rejoignent la tradition des grandes tentures narratives (séries de tapisseries illustrant des épisodes d’un récit) des XVIIe et XVIIIe siècles créées en référence à d’importants textes littéraires (L’Odyssée du poète Homère, ou l’histoire de Renaud et Armide tirée de La Jérusalem délivrée par Torquato Tasso, etc.).

Le nouveau projet de tissage “L’imaginaire de Hayao Miyazaki en tapisserie d’Aubusson” s’attache à transcrire l’univers du réalisateur en une grande tenture de cinq pièces. Une telle démarche de transcription d’un univers animé en tapisserie est inédit.

