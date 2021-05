Lancement des Tech4Islands Awards 2021 : concours mondial de l’innovation par et pour les îles

La French Tech Polynésie a lancé la 3e édition de son grand concours Tech4Islands Awards 2021, un concours mondial de l’innovation par et pour les îles afin de faire émerger des solutions innovantes Tech For Good écologiques, durables et résilientes, “bonnes pour les îles donc bonnes pour la Planète”.

© Tech4Islands Awards 2021

Lancé en 2019, le concours Tech4Islands Awards organisé par la French Tech Polynésie à l’échelle océanienne, ultramarine et internationale a pris toute sa dimension mondiale, notamment suite au succès sans précédent de l’édition 2020 avec pas moins de 186 solutions innovantes candidates émanant de 37 Pays et Territoires de par le monde, dont 56 en provenance des territoires insulaires d’Océanie et des Outre-mer.

Des solutions opérationnelles et efficientes, porteuses en cumulé de plus de 5 000 emplois dans la perspective de leur déploiement à l’échelle insulaire, par la création notamment de micro-unités de production et de micro-filières adaptées aux îles, y compris les plus éloignées.

L’initiative Tech4Islands vise à réconcilier les deux grandes révolutions de ce siècle : la transformation numérique et la transition écologique, afin que la première se mette au service de la seconde. Les îles, par leur connexion géographique, historique et culturelle à leur environnement et aux océans, peuvent en ce sens devenir de parfaits exemples de ce lien entre technologie et écologie, des démonstrateurs de solutions innovantes, respectueuses de la nature, de la culture et des savoirs traditionnels insulaires, tout en favorisant la création de valeurs, d’activités et d’emplois.

Tech4Islands Awards 2021 : c’est parti !

Les 4 axes de cette 3e édition du concours Tech4Islands Awards 2021 et son règlement ont cette année été conçus en intelligence collective, grâce aux remarquables travaux de co-construction de la Task Force Tech4Islands qui mobilise 63 acteurs des secteurs privés, académiques (université, organismes de recherche) et publics de Polynésie, de Nouvelle-Calédonie, du Pacifique et des Outre-mer.

Les 4 grands axes Tech4Islands 2021 affirment clairement le principe du lien indissociable entre impact insulaire et impact global.

Tech 4 One-Ocean : Des solutions innovantes pour renforcer la résilience des îles, l’adaptation au changement climatique, la protection des océans et de leur biodiversité, et pour développer une économie bleue durable, décarbonée et raisonnée. Tech 4 One-Health : Des solutions innovantes pour répondre au défi d’une approche intégrée de la bonne santé humaine, animale et environnementale, ainsi que de l’évolution des secteurs agronomiques et des pêcheries dans un contexte de changements globaux dans les îles. Tech 4 One-Planet : Des solutions innovantes pour déployer les énergies renouvelables, assurer l’accès à l’eau potable et à l’assainissement, et créer des industries à faible impact environnemental qui intègrent les valeurs et ressources humaines, la création d’emplois, les micro-filières des îles. Tech 4 One-Humanity : Des solutions innovantes pour transformer les modèles économiques, organisationnels et opérationnels du développement insulaire, soutenir l’accès aux richesses et aux services pour les populations, et construire des sociétés résilientes, florissantes et équitables.

L’édition 2021 des Tech4Islands Awards est organisée en version bilingue français et anglais afin de mobiliser tous les États et Territoires insulaires des bassins maritimes du globe autour de la dynamique Tech4Islands.

Cette 3e édition du concours international Tech4Islands Awards 2021 s’adresse aux start-up en phase d’amorçage, aux ETI/PME/PMI innovantes, ainsi qu’aux acteurs privés en partenariat avec un laboratoire public de recherche.