Bon plan : nos 3 VPN préférés sont (aussi) en forte baisse

Pour beaucoup de personnes, Internet rime avec possibilités infinies et praticité extrême. Mais savez-vous que le net est aussi un terrain de jeu privilégié pour une foule de personnes mal intentionnées ?

En effet, vos informations y sont exposées, et les pirates informatiques ou logiciels malveillants n’ont aucun mal à se procurer par exemple vos coordonnées bancaires, ou encore à remonter jusqu’à votre identité via votre adresse IP. Pour empêcher que cela n’arrive, vous pouvez vous équiper d’un VPN. Ces logiciels chiffrent vos données et masquent votre IP de façon à vous protéger, mais vous offrent aussi d’autres avantages.

Pour profiter des meilleurs VPN du marché à prix réduit, nous avons sélectionné pour vous trois offres immanquables, dont la meilleure se trouve chez CyberGhost VPN, disponible pour une durée limitée à seulement 2€ par mois.

L’offre de CyberGhost VPN à 2€/mois + 3 mois offerts

Il se peut que vous soyez déjà familier avec le fournisseur de VPN CyberGhost, si vous avez déjà fait des recherches à ce sujet. Ce dernier présente des paramètres de sécurité optimaux : il chiffre vos informations de navigation selon la norme AES 256 bits, et masque votre adresse IP sans manifester aucune fuite DNS.

Mais CyberGhost va plus loin pour vous proposer une offre complète et de qualité. Il met ainsi à votre disposition une nombre de serveurs supérieur à 6 900, couvrant au total quasiment 90 pays. Cela va vous permettre plusieurs choses.

Vous pourrez notamment débloquer les catalogues Netflix étrangers (Netflix US, UK, Canada, Australie, etc), mais aussi accéder à des serveurs de jeu géo-restreints, par exemple. Grâce à CyberGhost, il vous sera aussi possible de naviguer de manière anonyme, afin que personne – ni même votre employeur ou votre FAI – ne puisse traquer votre activité en ligne.

Cela est valable sur tous vos appareils (ordinateur, smartphone, tablette). Toutes ces options sont réellement intéressantes, et vous pouvez en profiter actuellement à un prix exceptionnel. En effet, CyberGhost baisse le prix de son abonnement de 3 ans de 83%, mais ce n’est pas tout.

Il vous offre aussi trois mois de protection en plus. Ainsi, vous paierez seulement 2€ par mois, contre 11,99€ en temps normal. Pour en profiter, dépêchez-vous, car cette offre est limitée.

Une réduction immédiate de 65% chez NordVPN

Parmi les offres les plus intéressantes du moment, nous souhaitons vous parler d’une promotion unique qui a cours chez NordVPN. Ce logiciel vous protège efficacement contre les attaques possibles en ligne, mais vous permet aussi de profiter de fonctionnalités supplémentaires.

Parmi ces options, NordVPN vous permet notamment de naviguer de façon 100% anonyme, ce qui est très appréciable. Mais NordVPN vous sera aussi utile dans d’autres domaines, comme par exemple le téléchargement de torrents, grâce à des serveurs optimisés pour le P2P.

De la même manière, NordVPN dispose de serveurs double VPN et obfusqués, afin que personne ne sache que vous passez par un VPN pour une discrétion accrue. Puisque nous vous parlons des serveurs de ce VPN, sachez qu’ils sont plus de 5 500 et qu’ils couvrent une soixantaine de pays autour du monde.

Vous pourrez ainsi contourner tous les géo-blocages de manière très simple. Avec NordVPN, vous allez aussi bénéficier d’un support client accessible 24h/24 et 7j/7. La bonne nouvelle, c’est que tout cela est en ce moment accessible avec une remise exceptionnelle de 65%.

Valable sur l’abonnement de deux ans de NordVPN, cette réduction baisse le prix mensuel de votre VPN à 3,30€ au lieu de 9,56€. Si cela ne suffit pas à vous convaincre, sachez que ce VPN vous propose une garantie de remboursement de 30 jours afin que vous puissiez tester son outil sereinement.

Surfshark VPN baisse son prix de 81%

Si les deux VPN dont nous venons de parler sont très qualitatifs, Surfshark, dont nous allons parler maintenant, n’est pas en reste (notre test détaillé de Surfshark ici). Ce logiciel tient effectivement une place de choix sur le marché des VPN, grâce à une qualité de service irréprochable.

Avec Surfshark, vos données et votre identité sont protégées efficacement, et vous pouvez naviguer l’esprit tranquille. Mais au-delà des paramètres de sécurité, ce sont aussi des options très utiles que vous propose ce VPN. Vous pourrez notamment contourner les géo-blocages (plateformes de streaming, serveurs de jeu en ligne) ou encore naviguer en étant 100% anonyme.

Surfshark vous permet aussi de procéder à des téléchargements de torrents grâce à une bonne vitesse de connexion et à des serveurs pensés pour le P2P. Enfin, sachez que Surfshark VPN vous permet de contourner la censure gouvernementale pratiquée en Chine.

Cette fonctionnalité est très appréciée, pensez-y si vous devez vous rendre dans ce pays. Si vous trouvez déjà Surfshark attrayant, attendez de voir ce qu’il vous réserve niveau tarifs : une réduction immédiate de 81%.

En effet, si vous souscrivez auprès de ce VPN pour une durée de deux ans, ce n’est pas 10,77€ que vous allez devoir payer chaque mois, mais seulement 2,05€. Mais attention, cette offre ne sera valable que peu de temps, profitez-en vite.

