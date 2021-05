Forfait mobile : arrêtez les frais, cette offre à 4,99€ est une pépite

Ce week-end, la meilleure offre de l'année est disponible. Si vous voulez changer de forfait mobile et faire une belle économie, c'est le moment. Vous pouvez avoir 20 Go par mois pour tout juste 4,99 euros. Sur le réseau Orange.

Vous avez envier de changer votre forfait mobile parce qu’il ne répond plus à vos attentes ? Qu’il soit trop cher, sous-dimensionné ou autre, il faut savoir changer au bon moment pour faire les meilleures économies. Ce week-end, il y a la meilleure offre de l’année que vous pouvez saisir. D’un point de vue rapport qualité prix, on ne peut pas faire mieux.

En l’occurrence, il faut aller du côté de chez Prixtel pour profiter de ce forfait mobile bon marché. Première chose à savoir, il est d’excellente qualité puisque vous aurez accès au réseau Orange et SFR. Ensuite, son prix est ultra compétitif puisque par défaut il coûte 4,99€ par mois pour 20 Go. Enfin, il est souple puisqu’il est sans engagement et qu’il est neutre en carbone.

Le meilleur forfait mobile de l’année

Prixtel est un MVNO qui s’est placé comme une référence du forfait mobile dans les dernières années. Son rapport qualité prix impressionne, d’autant plus que ce forfait est flexible. Par défaut, tous les appels, SMS et MMS sont illimités. Le prix est influencé par le volume de data qui est consommé chaque mois. Dans son offre “Le petit”, vous avez par défaut 20 Go pour 4,99€ par mois.

Cela dit, si vous avez un besoin plus fort en data sur un mois donné, vous avez deux paliers supérieurs. Il ne faut pas voir ça comme du hors-forfait mais plutôt comme un forfait 3-en-1. Par exemple, si vous utilisez 30 Go sur un mois, cela vous en coûtera 7,99€. Enfin, les 40 Go vous coûteront 9,99€. Le forfait mobile va donc évoluer au fil du temps selon vos besoins.

Parmi les détails à connaitre, il faut savoir que ce forfait mobile est sans engagement et qu’il est neutre en carbone. Prixtel est le seul opérateur à compenser toutes les émissions de CO2 de ses clients en plantant des arbres (via un partenaire). Encore une fois, si vous souscrivez à un forfait chez lui, vous aurez le choix entre le réseau Orange ou SFR. A tout moment, vous pouvez basculer de l’un à l’autre.

Un forfait idéal à tous les niveaux

Et si vous avez besoin de plus de 40 Go par mois ? Prixtel a deux autres formules qui pourraient vous plaire. La plus séduisante est celle baptisée “Le géant”. Par défaut, elle comprend les appels, SMS et MMS illimités ainsi que 100 Go pour 14,99€ par mois. Là où il fait très fort, c’est que vous pouvez utiliser ces 100 Go sur le réseau 5G d’Orange et SFR. D’un point de vue rapport qualité prix, si vous cherchez un forfait 5G, c’est un excellent choix.

Comme pour tous les forfaits mobiles de l’opérateur, il y a aussi deux paliers supérieurs : 150 Go qui sont à 19,99€ et 200 Go qui sont à 24,99€. Au final, vous avez donc un forfait qui va venir s’adapter à vos besoins ponctuels, sans venir impacter votre budget. Il suffit de comparer ce forfait avec tous les autres abonnements 5G du marché, vous ne trouverez pas de meilleur prix.

Enfin, il faut aussi citer le forfait mobile intermédiaire de la gamme du MVNO. Il possède des paliers plus modérés et un prix qui est aussi entre les deux. Par défaut, cet abonnement comprend les appels, SMS et MMS illimités ainsi que 40 Go pour 9,99€ par mois. Les 2 paliers supérieurs 60 et 80 Go sont respectivement à 12,99€ et 14,99€ par mois. La différence avec le forfait “Le géant” est que celui-ci ne sera compatible que sur le réseau 4G.

D’un point de vue rapport qualité prix, quel que soit le forfait mobile que vous allez prendre, Prixtel est le meilleur du marché. Alors que RED by SFR et B&You, on terminé leur offre 20 Go à 5€ il y a quelques semaines, Prixtel continue son offre. C’est grandiose surtout qu’il est le seul à proposer un tel tarif sur le réseau Orange (qui est le meilleur réseau dixit l’ARCEP).

Une alternative chez RED by SFR ?

Non, RED by SFR ne propose pas de forfait mobile aussi avantageux que Prixtel. En revanche, si vous voulez absolument aller chez lui, vous avez quelques atouts intéressants à prendre en compte. Actuellement, il met en avant plusieurs offres qui pourraient vous plaire. Par exemple, vous pouvez avoir les appels, SMS et MMS ainsi que 5 Go de data en France (et 6 Go dans l’UE/DOM) pour 5€ par mois. C’est certes 4 fois moins de data, mais c’est le choix de la simplicité.

Vous pouvez également opter pour un forfait mobile plus conséquent en data : il y a les appels / SMS / MMS illimités ainsi que 60 Go pour 12€ par mois. Il y a aussi une offre avec 100 Go pour 14€ par mois. Ce sont de bonnes offres sans engagement qui vous permettent de vous inscrire dans la durée avec cet opérateur. En temps normal, le forfait 100 Go est à 20€.

