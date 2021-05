Grâce à l’intelligence artificielle, un tube des Spice Girls devient une chanson de Nine Inch Nails

L'intelligence artificielle remplacera-t-elle bientôt les artistes humains ? Après s'être intéressé à la poésie ou aux actualités, une IA s'est penchée sur la chanson, en transformant un tube des Spice Girls en morceau digne de Nine Inch Nails !

© Melanie Laccohee, CC BY-SA 4.0

« Wannabe », le tube pop et acidulé des Spice Girls, est aussi une chanson sombre que n’aurait pas renié Nine Inch Nails. Certes, à l’écoute du titre original, ce n’est vraiment pas évident ! Mais avec un peu d’intelligence artificielle, on arrive à faire croire tout ce que l’on veut à ses oreilles.

Le morceau pop devient un titre indus

JohnDopamine5 a passé la chanson du girls band dans la moulinette d’OpenAI Jukebox. Dans la vidéo ci-dessous, il partage le résultat qui est pour le moins étonnant. Passé les 15 secondes d’extrait de « Wannabe », l’auditeur découvrira un morceau volontiers indus qu’il pourrait prendre pour un titre du groupe de Trent Reznor et d’Atticus Ross.

Une oreille attentive parviendra tout de même à entendre de petites dissonances, mais dans l’ensemble le résultat est convaincant. OpenAI Jukebox, à l’origine de cette reprise inattendue, est un réseau neuronal dont la spécialité est de prendre une chanson d’un genre particulier pour la transformer en chanson d’un autre genre. Un titre de Franck Sinatra deviendra ainsi un hymne Metal, par exemple !

Les amateurs trouveront sur SoundCloud une sélection de chansons modifiées par OpenAI Jukebox. L’équipe à l’origine de cet outil étonnant explique que son intelligence artificielle s’appuie sur les données MIDI brutes des morceaux afin de les transformer de manière radicalement différente.