Beosound Explore : l’enceinte Bluetooth des baroudeurs

Bang & Olufsen, bien connu pour ses produits audio très design et très chers, compte aussi dans son catalogue des enceintes Bluetooth portables bien plus abordables. Le constructeur vient de lancer son dernier modèle, la Beosound Explore.

© Bang & Olufsen

B&O a senti qu’après plus d’un an enfermé à domicile, les gens auront envie de sortir et profiter du grand air, au fur et à mesure que les restrictions se relâchent. Le constructeur a lancé une nouvelle enceinte portable, la Beosound Explore, qui n’a peur de rien : certifiée IP67, elle est étanche et elle résistera à la poussière.

Une enceinte pour météo difficile

Conçue autour d’un châssis cylindrique en aluminium, l’enceinte a aussi bénéficié d’un traitement spécial pour résister aux rayures. On pourra donc l’emmener avec soi dans son sac à dos pour le camping ou en randonnée sans craindre pour son design. Du côté du son, la Beosound Explore intègre deux drivers de 1,8 pouces optimisés pour les performances en extérieur.

Ces composants permettent aux basses d’avoir une puissance de 59 décibels, pour un son qui se diffuse à 360 degrés. En haut du cylindre se trouvent les différents contrôles habituels (volume, lecture/pause, allumage et jumelage Bluetooth). Comme beaucoup d’enceintes de cette catégorie, il est possible d’appairer deux modèles pour obtenir un son stéréo plus ample.

B&O a aussi soigné l’autonomie : la batterie de la Beosound Explore lui offre 27 heures de lecture en condition normale d’écoute (70 décibels). On relève la présence du Bluetooth 5.2, ce qui est encore assez rare dans le secteur. L’enceinte assure aussi le jumelage rapide avec les appareils d’Apple, de Google et de Microsoft.

Le produit est disponible dès à présent au prix de 199 €, dans sa version noire. Il faudra attendre cet été pour le modèle vert.