Treebal, une messagerie instantanée française et éco-responsable

L'éditeur rennais Dolmen tente sa chance face aux géants de la messagerie instantanée, avec Treebal. L'application a la particularité d'être éco-responsable !

© Treebal

Treebal est une nouvelle application de messagerie instantanée disponible sur iOS et Android, qui mise sur la conscience écologique de ses utilisateurs. L’app a été développée en intégrant la dimension environnementale dans toutes ses étapes, dans un souci de sobriété numérique. Mais ce n’est pas tout : Treebal s’engage aussi dans la reforestation de la planète.

Planter des arbres et protéger la vie privée

L’éditeur Dolmen travaille avec ses partenaires (Ecotree et Planète Urgence) à planter des arbres : plus de 17.000 à l’heure actuelle, et plus il y aura d’utilisateurs, plus il y aura de nouveaux arbres. « Ensemble, nous luttons pour préserver l’environnement, la biodiversité et soutenir les populations locales à travers des projets responsable et durables », explique Treebal.

Et ce n’est pas terminé, puisque l’application assure aussi la confidentialité des échanges. Les conversations sont chiffrées de bout en bout, et les informations personnelles ne sont ni partagées avec un tiers, ni louées ou revendues. Un discours qui porte actuellement, à cause notamment des nombreuses failles de sécurité et fuite de données chez Facebook.

Avec ce discours très ferme sur la confidentialité, Treebal surfe aussi sur les craintes liées aux dernières conditions générales d’utilisation de WhatsApp, qui a déjà permis à Signal de gagner des millions de nouveaux utilisateurs. Pourquoi ne pas plutôt aller vers Treebal, qui propose en plus de faire du bien à la planète ?