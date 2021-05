Apple Watch : la lecture hors connexion sur Spotify est disponible

Plus besoin d’Apple Music pour profiter de vos titres préférés hors ligne. Désormais, la montre connectée de la marque à la pomme, permet à tous de télécharger des musiques sur Spotify.

© Spotify

Vous allez enfin pouvoir profiter de votre musique pendant vos footings en forêt. Spotify dans sa nouvelle mise à jour, inclut désormais le téléchargement de musique sur l’Apple Watch. Le but est bien évidemment de permettre à ses utilisateurs de profiter de leur musique hors connexion, sans avoir leur précieux téléphone à portée de main. Cela promet de faciliter la vie des nombreux sportifs qui utilise le wearable pendant leurs séances. Seul le streaming était proposé, mais dans les zones non-couvertes par le réseau cellulaire, il était jusqu’ici alors impossible d’écouter un morceau. Pour accéder à cette nouvelle fonctionnalité, proposée depuis longtemps sur les versions mobiles et desktop de l’application, il faudra se rendre dans l’onglet téléchargements. Ensuite, vous pourrez choisir de télécharger une playlist sur l’Apple Watch directement depuis votre téléphone. Il sera également possible de le faire avec sa montre connectée, en cliquant sur les trois petits points à côté de votre chanson ou podcast du moment. Comme sur mobile, tous les titres téléchargés auront le logo de la flèche verte sur le côté.

Un déploiement progressif

Les premiers utilisateurs peuvent d’ores et déjà bénéficier de cette mise à jour. Le déploiement étant progressif, elle devrait être disponible pour tous dans les prochaines semaines. Il faudra mettre à jour son application pour la voir apparaître. Dans son communiqué, Spotify précise : “Il s’agit de la première itération de l’expérience de téléchargement très demandée pour Spotify sur l’Apple Watch. Nous voulons connaître votre avis, alors rendez-vous sur notre page Communauté pour partager vos commentaires. Comme toujours, nous améliorons continuellement l’expérience globale.”

Spotify planche également sur une offre haute résolution. La firme avait annoncé ce passage à l’audio haute fidélité il y a quelques mois. Elle n’a pas précisé de date de lancement, mais pourrait bien accélérer la cadence pour contrer Apple Music.

