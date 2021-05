Rick et Morty : un spin-off en développement

En quelques années, Rick et Morty s’est imposée comme une référence en matière d’animation pour adultes. Forte de ce constat, la chaîne Adult Swim va produire un spin-off de la série.

© Adult Swim

L’univers de Rick et Morty va s’élargir chez Adult Swim. Warner Media vient d’annoncer plusieurs nouvelles séries, inspirés de ses productions les plus populaires. Sans surprise, on retrouve un spin-off consacré à l’univers imaginé par Dan Harmon et Justin Roiland. Centrée sur plusieurs personnages de Rick et Morty, The Vindicators suivra les super-héros Noob Noob, Crocubot, Vance Maxiumus, Supernova et Alan Rails dans leur lutte contre le crime et alors qu’ils tentent d’empêcher des génocides. S’il ne s’agit pas d’une série à proprement parler, The Vindicators promet d’explorer plusieurs intrigues introduites dans la série mère. Sarah Carbiener, productrice exécutive, s’est réjouie de cette nouvelle collaboration. “Nous sommes ravis de montrer à quel point cette équipe de super-héros est très dysfonctionnelle, que Rick veuille en faire assassiner la moitié ou non.” La productrice Erica Rosbe ajoute :

“Nous sommes ravis de travailler à nouveau dans l’univers de Rick et Morty, et ces courts-métrages sont une opportunité incroyable d’explorer ce qui se passe après que les Vindicators aient sauvé (ou détruit) des mondes.”

Constituée de seulement quelques épisodes, entre huit et dix selon Warner Media, cette nouvelle production n’a pas vocation à devenir un rendez-vous annuel pour les fans de l’univers de Rick et Morty. On peut donc s’attendre à ce qu’une seule saison soit diffusée, un peu à la manière d’une mini-série. Adult Swim n’a en revanche pas précisé où et quand on pourra la découvrir. Il faudra sans doute s’attendre à ce que ce soit le service streaming Adult Swim qui soit privilégié. On pourrait également retrouver la série sur Netflix, quelques mois après sa mise en ligne, comme c’était déjà le cas pour Rick et Morty. Adult Swim a aussi annoncé le lancement de plusieurs séries dérivées de Your Pretty Face is Going to Hell et Aqua Teen Hunger Force.

En attendant, Disney+ diffuse actuellement la seconde saison de Solar Opposites dans nos vertes contrées. Produite par Hulu et créée par Justin Roiland la production animée vient d’être renouvelée pour une troisième salve d’épisodes.

