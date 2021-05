BTS : Le groupe de K-Pop bat son propre record sur YouTube

Le boysband sudcoréen vient de battre son propre record, en faisant de son nouveau single Butter la vidéo la plus vue en 24 heures sur la plateforme.

© Hybe Labels

C’est un record qui pourrait devenir routinier pour Beyond The Sun. L’année dernière, le groupe de K-Pop le plus populaire de ces dernières années dévoilait son nouveau single Dynamite, leur première chanson entièrement interprétée en anglais. À l’époque, le boysband bat le record de la vidéo la plus visionnée en 24 heures sur YouTube avec 101,1 millions de vues. Cette année, l’histoire se répète, puisque près d’un an plus tard, le groupe sudcoréen bat à nouveau son propre record, cette fois avec son nouveau single Butter, sorti le 21 mai 2021.

Pour son second single enregistré en anglais, BTS a cumulé près de 112,8 millions de vues, 24 heures seulement après sa mise en ligne. Sortie vendredi 21 mai, la vidéo comptabilise aujourd’hui plus de 180 millions de vues selon YouTube. Le boysband a également profité de l’occasion pour battre un nouveau record, avec 3,9 millions de fans connectés simultanément lors de la mise en ligne du clip pour découvrir Butter en direct. Deux heures seulement après sa sortie, le single se classait en tête des ventes iTunes américaine rapporte le site Variety.

Un premier live aux Billboard Music Awards

C’est samedi 23 mai, à l’occasion des Billboard Music Awards que BTS a interprété pour la première fois sur scène Butter. Le groupe y était nominé dans les catégories Meilleur groupe, Meilleures ventes, Meilleure vente de chanson (pour Dynamite) et Choix du public. Un carton plein pour les sept chanteurs sudcoréens, qui ont été sacrés sur l’ensemble de ces catégories, devant certains grands noms de la musique comme Ariana Grande, The Weeknd et même AC/DC (nominé dans la catégorie Meilleur Groupe).