Le Journal du Geek vous révèle une nouvelle carte Magic du set Horizons du Modern 2 !

Comme son nom l’indique, Horizons du Modern 2 est le petit cadet du très puissant booster set Horizons du Modern, lancé en 2019 et qui avait vu la réimpression de nombre de spoilers. En attendant sa sortie en boutiques le 18 juin prochain, voici une carte du set en exclusivité.

© Magic

Ce sont un peu plus de 300 nouvelles cartes qui débarqueront avec Horizons du Modern 2, dans un mix de nouvelles cartes et de réimpressions, dont certaines, à l’heure où l’on écrit ces lignes, ont été révélées. Les très prisés Fetchlands (sur couleurs opposées) sont par exemple de retour, dans des versions Old Frame (cadre originel) ou en illustration étendue !

Avec ça, nous vous révélons une nouvelle carte du set qui devrait parler aux amateurs de la première heure, puisque nous vous la dévoilons dans son superbe écrin Old Frame.

L’Automate Universel est une créature-artefact de type changeforme, dont “1” semble être le chiffre fétiche puisque c’est son coût mais aussi sa force ainsi que son endurance. Mais ce qui est intéressant chez l’Automate Universel, c’est qu’il a pour capacité “changelin”, lui permettant d’être tous les types de créatures à la fois (Elfe, Chevalier, etc.), où qu’il soit d’ailleurs (dans la bibliothèque, au cimetière, etc.).

Ceci fait de lui une invocation particulièrement utile dans un jeu construit autour d’un type de créature en particulier, avec des cartes qui buffent l’ensemble des créatures réunies sous une même bannière, et ce, quelque soit la couleur du paquet puisque l’Automate Universel peut être invoqué au moyen de n’importe quelle source de mana colorée. Voilà qui augure un set placé sous le signe du draft et du deckbuilding.

Horizons du Modern 2 devrait comme son ainé ravir les joueurs de format Modern et/ou de draft, mais aussi les collectionneurs (via les boosters Collector notamment), qui trouveront dans ce booster set plusieurs designs de cartes : Old Frame, Borderless ou Extended Art. Pour l’occasion, toute une gamme de boosters (draft booster, set booster, collector booster, etc.) sera mise à disposition pour que chacun puisse trouver ce qui l’intéresse.

Vous pouvez retrouver toutes les cartes dévoilées ici, la galerie devrait s’allonger semaine après semaine d’ici à la sortie puisque Horizons du Modern 2 n’est attendu qu’à partir du 18 juin 2021.