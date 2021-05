Xbox : un easter-egg vieux de 20 ans vient d’être découvert

Les anciennes consoles n’ont pas dévoiler tous leurs secrets, et la preuve en est avec cet easter-egg plutôt simple à réaliser.

© janeb13 / Pixabay

Si vous pensiez que la console Xbox originale, sortie il y a près de 20 ans, n’avait plus de secrets pour vous, alors vous vous trompiez. Après avoir été contacté par un développeur de la console, le média Kotaku a pu découvrir un easter-egg qui était tellement bien caché que personne ne l’avait jamais trouvé. Dans une vidéo, Kotaku explique comment faire pour débloquer cet easter-egg.

Finalement, le plus dur dans cette histoire aura été de trouver une personne possédant la toute première Xbox, et que la machine soit encore fonctionnelle vingt après sa sortie. Après avoir rempli cette étape, vous devez vous procurez un CD audio à insérer dans la console et à extraire. Puis, dans les paramètres de la musique, vous devez sélectionner « copier », puis encore « copier », et enfin « nouvelle chanson ». à cette étape, qui est l’étape fatidique, il vous est demandé de rentrer le nom de la nouvelle chanson. C’est alors que vous devez taper « Timmyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy! » avec 26 « y » au total. Plus simplement, vous pouvez taper sur le « y » jusqu’à ce que le nombre de caractère maximum soit atteint, puis vous effacez le dernier pour y insérer le point d’exclamation.

Les développeurs et leurs secrets

Lorsque la copie est terminée, il ne vous reste plus qu’à retourner au menu principal. Vous pouvez alors vous rendre dans les paramètres, puis dans les informations système et vous verrez le changement opérer. Les informations sur la consoles auront laissé place aux noms des membres de l’équipe de conception de l’interface Xbox. Ce n’est pas la première fois que les développeurs s’amusent à cacher leurs noms dans les consoles qu’ils développent, et ce processus serait même à l’origine du système d’easter-egg. Cependant, il semblerait que la console originale cache encore un ultime secret, comme le précise le designer Seamus Blackley. Celui-ci aurait un rapport avec l’animation de démarrage de la console.