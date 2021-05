League of Legends : le championnat du monde prendra place à Shenzen

Cela sera un des premiers événements eSport à grande échelle à revenir de manière physique et avec un public.

Depuis le début de la pandémie mondiale, les événements dans tous les domaines sont restés en suspens, ceux-ci se déroulant en ligne ou étant simplement annulés. C’est notamment le cas des championnats d’eSport qui ont également été touchés par cette crise. Cependant, le championnat de League of Legends avait réussi à passer entre les mailles du filet en 2020, et compte faire de même en 2021. Riot Games a annoncé que celui-ci prendrait place de manière physique le 6 novembre prochain à Shenzen en Chine. Riot Games semble confiant sur l’amélioration de la situation, notamment grâce à la propagation des vaccins.

Pour le moment, les mesures sanitaires n’ont pas été détaillées et Riot Games reviendra vers les joueurs avec plus d’informations d’ici l’événement. On peut très bien s’imaginer que les mesures sont susceptibles de changer d’ici le mois de novembre, surtout concernant la jauge de présence, le port du masque ou encore l’arrivée d’un passeport vaccinal. Ce sont autant de critères à prendre en compte pour l’organisation d’un tel événement. Notez tout de même que l’Universiade Sports Center à une capacité totale de 60 334 personnes.

Alors que la plupart des événements jeux vidéo auront encore lieu à distance cette année, les événements eSport pourraient bien revoir le jour de manière physique suite à l’annonce de Riot Games. En effet, elle pourrait encourager d’autre organisateurs à sauter le pas pour tenir des championnats en fin d’année et non plus à distance comme cela est pratiqué depuis un an. Malgré les aménagement nécessaires qu’il a fallu mettre en place l’année dernière, Riot Games n’a pas cessé de croire que des mesures appropriées pouvaient faire vivre les événements de grande envergure.