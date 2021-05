GeekPrideDay : aujourd’hui, c’est la journée des geeks !

Le 25 mai est une date qui a une signification spéciale puisqu’elle regroupe trois événements :

la première projection de Star Wars en 1977 (Star Wars : a New Hope)

la Journée de la Serviette (Towel Day) célébrant l’œuvre de Douglas Adams « Le Guide du voyageur galactique »

le Glorieux 25 mai (Glorious 25th of May) tiré des Annales du Disque-Monde de Terry Pratchett

Mais depuis 2006 grâce aux Espagnols donc, c’est également la journée de fierté des geeks et nerds en tous genres ! Longtemps cantonné à l’Espagne, le Geek Pride Day s’est étendu dans le reste du monde notamment aux US, au Canada et petit à petit peu en France. Un manifeste a même vu le jour en 2006 et détaille les droits et les devoirs des geeks :

Droits

Le droit d’être encore plus geek

Le droit de rester chez soi

Le droit de ne pas aimer le football, et le sport en général

Le droit de voir d’autres geek

Le droit d’avoir peu d’amis (voire pas du tout)

Le droit d’avoir autant d’amis geek que l’on veut

Le droit de ne pas être à la mode

Le droit d’être en surpoids et d’être myope

Le droit de montrer ses tendances geek

Le droit de conquérir le monde

Devoirs