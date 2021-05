Google permet désormais de protéger son historique avec un mot de passe

Pour protéger l'historique de vos activités sur toutes les applications Google, la firme lance la double authentification. Il faudra rentrer votre mot de passe pour accéder à votre historique.

© Google

Lorsque que vous partagez un ordinateur, ou que vous êtes simplement connectés sur plusieurs appareils, les utilisateurs des différentes machines peuvent avoir accès à votre historique et surtout vos activités sur Google. Cette page dédiée, enregistre vos activités sur les services Google tels que Maps, Play et les recherche Google. Pour offrir plus de sécurité et de confidentialité, Google lance une nouvelle fonctionnalité qui permettra de protéger vos résultats de recherche et vos données de navigation des yeux indiscrets. Sur la page activity.google.com, la firme de Mountain View détaille la marche à suivre (très simple) pour activer cette double vérification.

Concrètement, une fenêtre vous invite à “gérer la validation de Mon Activité”. Vous pouvez ainsi exiger un mot de passe à chaque consultation de la page qui recense vos requêtes Google, vos demandes à Google Assistant ainsi que votre historique YouTube. Une fois activée, la fonctionnalité permettra de cacher vos données personnelles aux personnes ne bénéficiant pas d’un accès à votre mot de passe. Attention en revanche, sur certains appareils, votre mot de passe Google peut être automatiquement sauvegardé, rendant ainsi plus facile l’accès à ces données pour les curieux. On ne sera donc que trop vous conseiller de le retenir et de préférer la connexion manuelle.

Supprimer les données automatiquement

Pour protéger encore plus vos données de navigation et d’utilisation, Google propose également une option de suppression automatique de vos activités Google. Dans l’onglet, “Commandes relatives à l’activité”, il est possible d’effacer automatiquement vos données au bout de trois mois. Vous pouvez également demander leur suppression tous les deux 18 mois. Vous pouvez également choisir d’interdire l’enregistrement des données de navigation via le même onglet.

La sécurité était d’ailleurs au cœur de la Keynote Google I/O de la semaine dernière. La firme a notamment annoncé l’arrivé de Quick Delete qui permet de supprimer les 15 dernières minutes de navigation d’un simple clic, aussi bien sur navigateur web que sur smartphone. Google a aussi mis à jour son gestionnaire de mots de passe, pour alerter l’utilisateur lorsque l’un d’entre eux est compromis. De nouvelles fonctionnalités seront également au programme d’Android 12, dont la version bêta vient d’être lancée.