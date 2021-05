L’Attaque des Titans devient officiellement le plus grand livre du monde

Le manga d’Hajime Isayama vient de battre un record plutôt inattendu en devenant - littéralement, le plus grand manga du monde.

© Kodansha

Avec 34 volumes au compteur (sans compter ses spin-offs), L’Attaque des Titans d’Hajime Isayama est encore loin d’égaler Kochira Katsushika-ku Kameari Koen Mae Hashutsujo ou même Golgo 13, sacré manga le plus long du monde en avril 2021. Qu’à cela ne tienne, la série culte éditée chez Kōdansha au Japon vient de s’offrir un autre record pour le moins original, en devenant littéralement, le plus grand manga du monde. Ainsi, cette édition mise en vente par l’éditeur japonais mesure 1 m de haut pour 1,42 m de large une fois ouverte, la rendant sept fois plus imposante qu’un manga traditionnel. Vendu dans un étui rigide, ce manga XXL regroupe les deux premiers chapitres de la série, et a été proposé aux fans japonais dans une édition limitée de 100 exemplaires. Mis en vente le mois dernier au Japon, cet exemplaire de L’Attaque des Titans pour les géants a sans surprise trouvé preneur en quelques minutes, malgré un prix de vente conséquent de 165 000 yens, soit un peu moins de 1240€.

Un point final titanesque à la série

Sorti le 9 avril dernier, L’Attaque des Titans pour les géants marquait surtout le point d’orgue d’une série culte, qui s’est achevée le mois dernier après 139 chapitres, à l’occasion de la sortie du magazine Kodansha. Tandis que le tome 34 relié sera publié le 9 juin prochain au Japon, la France devra quant à elle attendre le mois de septembre pour découvrir la fin des aventures d’Eren chez Pika Édition. Un ultime chapitre qui mettra fin à 11 ans de publications pour la série, devenue culte à l’international. Côté anime, les fans de la saga peuvent toujours retrouver la saison finale de L’Attaque des Titans sur Wakanim. Les saison 1 à 3 sont aussi disponibles sur Netflix.

