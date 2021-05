Netflix va lancer sa première Geeked Week en juin prochain

À la manière d’un Comic-Con, l’événement servira de lieu de rencontre des fans de culture geek à travers le monde. Au programme : des interviews, des conférences et des informations sur les prochaines productions de Netflix.

© Netflix

Netflix va célébrer la culture geek avec un événement inédit. Sur Twitter, la firme dévoile le programme de la Geeked Week, rassemblement virtuel qui lui permettra de promouvoir ses productions et d’offrir du contenu inédit à ses abonnés. Dès le 7 juin et jusqu’au 11 juin, le N Rouge nous donne rendez-vous à l’adresse suivante : GeekedWeek.com. À la manière du Comic-Con, l’événement devrait être l’occasion de découvrir des premières bandes-annonces, de rencontrer les stars des différentes séries et de participer à des conférences. Dans son communiqué, la firme explique :

“Ces fandoms ne consistent pas seulement à créer des GIF, acheter des produits ou théoriser les prochains grands retournements de situation. Il s’agit de partager de l’excitation et de se connecter avec des gens du monde entier qui ont la même passion pour ces personnages et ces histoires.”

La plateforme n’a en revanche pas encore précisé comment ces différents événements seront organisés. On peut néanmoins s’attendre à une expérience similaire à celle proposée par DC et Warner en août dernier lors de son DC Fandome.

Mark your calendars for #GeekedWeek! From June 7th to 11th, @NetflixGeeked will be LIVE with big news, exciting first looks, and more from the shows and films you love. pic.twitter.com/OX6udT7t13 — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) May 24, 2021

The Witcher et Sandman à l’honneur

Parmi les productions mises à l’honneur par le programme, on retrouve sans surprise The Witcher. La série adaptée des romans éponymes doit revenir pour une seconde salve d’épisodes, on s’attend donc à découvrir une première bande-annonce et peut-être même une date de diffusion. On devrait aussi obtenir plus d’information sur la série Master of the Universe : Revelation. Elle doit être diffusée sur Netflix le 23 juillet prochain sur la plateforme. Là encore, on peut s’attendre à un premier trailer, histoire de promouvoir comme il se doit le reboot de la série des années 80. Outre ses deux productions très attendues, Netflix devrait nous offrir des informations exclusives sur son projet d’adaptation de Sandman, ainsi que sur la troisième saison de The Umbrella Academy. Sweet Tooth, qui sortira quelques jours avant l’événement, sera également au programme, tout comme Cowboy Bebop et Resident Evil. Un beau programme donc qui pourrait s’enrichir dans les prochaines semaines. Netflix a annoncé : “Nous partagerons plus d’informations dans les prochaines semaines sur la manière de regarder et quand se connecter, alors ajoutez GeekWeek.com à vos favoris et revenez ici pour tous les détails. Mais en attendant, chargez vos appareils, dépoussiérez votre plus beau cosplay et préparez-vous à jouer aux geeks.” Le rendez-vous est pris donc.

Netflix