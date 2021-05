Timothée Chalamet va jouer Willy Wonka dans le film de Warner Bros

En marge des séries animées de Netflix, Warner Bros développe un long-métrage sur Willy Wonka. Le célèbre chocolatier sera incarné par Timothée Chalamet (Call me by your name). Il devrait sortir sur nos écrans en 2023.

© Sony Pictures

Décidément, rien n’arrête la nouvelle coqueluche d’Hollywood. Timothée Chalamet, qui sera à l’affiche du Dune de Denis Villeneuve en septembre prochain, va faire une incursion dans l’imaginaire de Roald Dahl. Selon Deadline, le jeune acteur américain devrait incarner Willy Wonka le grand chocolatier que tout le monde veut acclamer (vous avez la chanson dans la tête ?) S’il ne s’agit pas d’un reboot du film de Tim Burton, ni même celui de Mel Stuart, ce nouveau long-métrage devrait nous emmener plusieurs années avant la naissance de la Chocolaterie Wonka. On suivra donc les aventures du jeune Willy, avant qu’il ne devienne le personnage haut en couleur que tout le monde connaît. Timothée Chalamet devrait d’ailleurs nous montrer l’étendue de ses talents de chanteur et de danseurs puisque plusieurs numéros musicaux sont au programme selon le média américain. Il précise d’ailleurs dans ses colonnes que le choix des studios s’est immédiatement porté sur le jeune acteur de Call me by your name.

Pas de Charlie pour le sequel de Charlie et la Chocolaterie

Pour l’instant, le reste du casting est gardé secret, comme la recette des friandises du personnage. On sait en revanche que Charlie ne sera pas de la partie, puisque le petit garçon vivant dans une petite chaumière en bois et découvrant un ticket d’or dans sa barre chocolatée ne sera tout simplement pas né. Pour rappel, c’était Peter Ostrum qui le campait dans le film de 1971 et Freddie Highmore dans la version de Tim Burton. À la réalisation, Paul King devrait donc nous offrir une nouvelle incursion dans l’univers coloré de la franchise. C’est un habitué du genre puisque c’est à lui que l’on doit déjà les deux opus de Paddington. Wonka, ne doit pas sortir sur nos écrans avant 2023. De son côté, Netflix développe également deux productions animées inspirées de Charlie et la Chocolaterie. Elles seront toutes deux réalisées par Taika Waititi (Thor : Ragnarok).

