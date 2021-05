Ce nouveau moniteur LG va s’arracher auprès des joueurs

LG lance un tout nouveau moniteur Ultra HD de 27 pouces qui devrait mettre tous les gamers d’accord, qu’ils jouent sur console ou PC.

© LG

27 pouces, 4K, 144 Hz voire 160 Hz… Si vous recherchiez un écran pour jouer à des jeux vidéo, ne cherchez plus, le voici. On vous présente le LG UltraGear 27GP950-B, un nom barbare désignant un moniteur d’exception qui devrait ravir les gamers, mais pas que.

Au menu, on retrouve donc une dalle Nano-IPS 1 ms de 27 pouces doté d’une définition de 3 840 x 2 160 pixels, soit de l’Ultra HD. Surtout, cet écran s’affiche avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz nativement, et même jusqu’à 160 Hz grâce à l’overclocking du moniteur. Cette dalle IPS est maintenue par un imposant pied réglable à loisir et capable de basculer en mode Portrait.

La dalle est lumineuse, avec un pic de luminosité annoncé de 400 cd/m2, et même jusqu’à 600 grâce à la certification VESA HDR 600, avec un taux de contraste de 1000:1. Enfin, cet écran couvre près de 98% du DCI-P3 et dispose d’un revêtement mat pour éliminer la plupart des reflets. La surface arrière du moniteur propose quant à elle le LG Sphere Lighting 2.0, et s’illumine en fonction des effets visuels ou sonores pour favoriser l’immersion.

Un moniteur pensé pour tous les joueurs

Pour les joueurs, LG a pensé à tout. On retrouve, d’emblée, deux ports HDMI 2.1, de quoi y brancher simultanément une PS5 et une Xbox Series X et profiter du la 4K 120 Hz et du Variable Refresh Rate. Deux ports USB 3.0 et une entrée casque viennent compléter la connectique.

Autrement, on retrouve le traditionnel port DisplayPort 1.4 compatible DSC afin d’afficher de l’Ultra HD en 144 Hz pour les cartes graphiques compatibles. Enfin, on retrouve également le NVIDIA G-Sync ainsi que le AMD FreeSync Premium Pro, de quoi contenter tous les joueurs.

Le moniteur LG UltraGear 27GP950-B est disponible dès à présent à la précommande sur le site officiel de LG et sera livré à partir du mois de juin. Comptez 899,99€ pour vous l’offrir, avec, en prime, un Xbox Game Pass de 3 mois offert.