Knockout City compte plus de 2 millions de joueurs

Seulement 4 jours après sa sortie, Knockout City est un lieu de rassemblement des joueurs. Est-ce dû à sa gratuité temporaire ?

Knockout City, c’est le jeu du moment ! Sorti il y a moins d’une semaine, il rassemble déjà deux millions de joueurs, toutes plateformes confondues. Si vous ne le connaissez toujours pas, il s’agit d’un titre multijoueur dans lequel vous devez faire gagner votre équipe dans des parties qui s’apparentent au jeu de la balle au prisonnier. C’est un titre dynamique, coloré et bon enfant : bref, la recette du succès. Un des gros avantages mis en avant par EA est la disponibilité du cross-play directement à la sortie, ce qui vous permet de jouer avec vos amis, peu importe si leur support est différent du vôtre.

Une gratuité qui y est pour beaucoup

Si le jeu est gratuit au téléchargement pendant encore quelques jours, il nécessite un abonnement actif aux services en ligne de votre console pour pouvoir jouer en multijoueur. Téléchargez le avant le 30 mai prochain pour pouvoir profiter de sa gratuité tant que vous le pouvez. Si vous n’avez toujours pas essayé, c’est donc le moment de le faire. Seuls les abonnés au Xbox Game Pass Ultimate pourront continuer à jouer au jeu sans frais puisque le service EA Play est intégré à celui-ci. Après sa période de gratuité, le jeu sera disponible au prix de 19,99€.

Après cette période, ce sera également le moment de constater si le jeu va réussir à continuer dans sa lancée, ou même si son nombre de joueurs actifs restera constant. Mais pour le moment, il semble plutôt bien parti. Knockout City est disponible sur Nintendo switch, PS4, Xbox One, et PC, et est également rétrocompatible avec les PS5 et Xbox Series X/S.