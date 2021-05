Uncharted : Tom Holland et Mark Wahlberg dans une nouvelle image du film

Prévu pour février 2022, le film de Sony consacré à Nathan Drake se dévoile avec une nouvelle photo. On y découvre Mark Wahlberg dans la peau de Sully, mais sans son iconique moustache.

© Sony Pictures

Après 13 années chaotiques de développement, et plusieurs réalisateurs attachés au projet, l’adaptation d’Uncharted se concrétise. Le film, qui doit sortir sur nos écrans en février 2022, se dévoile dans un nouveau cliché. Partagée par Sony, l’image nous donne un premier aperçu de Mark Walhberg dans la peau de Sully, la figure paternelle du jeune Nathan Drake. On retrouve également Tom Holland, qui campera ici le personnage principal. L’acteur, célèbre pour incarner Spider-Man dans la nouvelle trilogie de Marvel et Sony, a été recruté en 2017 pour jouer le chasseur de trésor de Naughty Dog. Au casting, on retrouvera également Antonio Banderas, Sophia Taylor Ali (The Wilds) et Tati Gabrielle (Les nouvelles aventures de Sabrina).

Si cette nouvelle image n’offre que peu de détails sur l’intrigue qui sera déroulée dans le film, on sait déjà qu’il s’agira d’explorer la jeunesse de l’explorateur qui parcourt le monde entier à la recherche de trésors. Un peu à la manière de Benjamin Gates, Nathan Drake devrait découvrir des traces de son passé et ainsi en apprendre plus sur son héritage. Pour le reste, il faudra sans doute attendre les premières bandes-annonces pour se faire une idée. Dans tous les cas, le long-métrage promet déjà de belles séquences d’action, une tradition dans les films du genre.

Le réalisateur de Bienvenue à Zombieland aux manettes

Pour mettre les aventures du personnage de jeux vidéo en images, Sony a fait appel à Ruben Fleischer. Le réalisateur s’est notamment fait remarquer du grand public avec Bienvenue à Zombieland en 2009. Il a également travaillé pour Sony sur Venom en 2018, avant de passer le flambeau à Andy Serkis. Pour rappel, depuis 2008, de nombreux réalisateurs ont été liés au projet comme David O.Russel (Happiness Therapy), Neil Burger (Divergente), Seth Gordon (Atypical) et Shawn Levy (Real Steel).

Rendez-vous donc le 16 février prochain dans les salles obscures françaises pour découvrir si le résultat est à la hauteur du défi.

