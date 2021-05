Twitter veut que vous sachiez quand vous êtes le premier à liker

Pour améliorer son expérience utilisateur, Twitter lance une nouvelle fonctionnalité. Sur sa page officielle, le réseau social annonce le déploiement d’une animation qui apparaît lorsque vous êtes le premier à liker un post. Disponible sur iOS et Android, partout dans le monde, elle affiche un “+1” sur le petit cœur en bas de la publication. Si cette mise à jour semble anodine en apparence, elle pourrait s’avérer utile pour les créateurs de contenus. En plus d’inciter les utilisateurs à liker certains posts, l’outil permettra également de connaître l’identité de la première personne à avoir cliqué sur le bouton. Dans le cas d’un concours organisé avec sa communauté, un créateur de contenu pourra ainsi choisir de récompenser son fan le plus assidu. Les utilisateurs pourront effectuer une capture d’écran pour obtenir leur cadeau par exemple.

When you’re the first to like a Tweet, now you’ll know. Check out the new like icon animation on Android and iOS. https://t.co/tc5JwumFOI

— Twitter Support (@TwitterSupport) May 24, 2021