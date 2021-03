Disney+ : un reboot de Benjamin Gates en développement

Bonne nouvelle pour les amateurs de chasse au trésor. Disney+ vient de valider un projet de reboot de la saga Benjamin Gates. Une série, avec un tout nouveau casting, sera diffusée sur la plateforme.

Alors qu’un troisième opus est en préparation, il devrait être diffusé sur nos écrans en 2022, Disney prévoit d’élargir la franchise Benjamin Gates. Selon Deadline, la firme plancherait sur un reboot qui prendrait la forme d’une série. Produite par Jerry Bruckheimer, déjà à l’œuvre dans les deux premiers opus, le projet baptisé National Tresure entend réinventer l’univers avec un nouveau casting et de nouveaux enjeux. L’écriture du scénario a été confiée à deux maîtres en la matière : Cormac et Marianne Wibberley. Le couple de scénaristes avaient déjà écrit les deux premiers opus pour le grand écran. La réalisation sera quant à elle assurée par Mira Nair, à qui l’on doit notamment le long métrage Vanity Fair sorti en 2004.

Un reboot au féminin

Côté intrigue, la série veut explorer des notions “comme la quête d’identité, le patriotisme et aussi la paternité historique” rapporte le média américain. On suivra les aventures de la jeune Jess Morales, une rêveuse passionnée d’Histoire qui partira à la recherche de ses origines. Dans sa quête, elle sera accompagnée par un groupe d’amis issus de la diversité. Pour le moment, Disney ne donne pas l’identité des acteurs qui auront la lourde tâche de faire revivre la saga sur le petit écran. Il est aussi encore difficile de savoir exactement quels seront les ressorts scénaristiques de la première saison, mais il devrait y avoir de l’action.

Dans la lignée d’Indiana Jones, la saga Benjamin Gates suit les aventures d’un féru d’histoire qui doit redorer le blason de sa famille. Dans sa quête de vérité, il découvre les mystères derrière les plus grands événements de l’Histoire américaine. Mais il n’est souvent pas le seul à convoiter ses trésors cachés et doit parfois user de la force pour parvenir à ses fins. La saga avait connu un succès au box-office puisque les deux films avaient respectivement enregistré 347,5 et 459 millions de dollars.

Un troisième opus toujours en préparation

La série imaginée par Disney+ ne sera d’ailleurs pas le seul projet à rejoindre nos écrans dans les prochaines années. Un troisième opus, en gestation depuis longtemps maintenant, sera diffusé en 2022 sur le grand écran. Le casting original devrait faire son grand retour, une décennie après le premier opus. Reste à voir désormais si Disney fera une passerelle entre le film et la série, pour développer qui sait un univers connecté. Il faudra s’armer de patience puisque la série n’en est encore qu’à ses premiers balbutiements. Aucune date de diffusion n’est avancée par la firme aux grandes oreilles.