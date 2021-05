Premier trailer pour Venom : Let There Be Carnage !

Eddy Brock est de retour et avec lui son compagnon à tentacules. Venom : Let There Be Carnage se dévoile dans un premier trailer.

© Sony

Sony continue de miser sur les personnages de l’univers de Spider-Man pour enrichir son catalogue. Les studios dévoilent d’ailleurs leur nouvelle production, Venom : Let There Be Carnage. Trois ans après le premier opus, Eddy Brock tente toujours de composer avec le symbiote qui a pris possession de son corps. Mais il va devoir affronter un nouveau vilain, Cletus Kasady, un tueur en série qui à la suite d’une rencontre avec un symbiote rouge devient Carnage. Au casting, on retrouvera bien sûr Tom Hardy dans la peau du personnage principal. Il devrait à nouveau faire face à Michelle Williams. Outre le duo, on retrouvera Woody Harrelson (Hunger Games), Stephen Graham (Peaky Blinders) et Naomi Harris (James Bond: Spectre). La réalisation du long-métrage a été confiée à Andy Serkis, rendu célèbre pour son incarnation de Gollum dans Le Seigneur des Anneaux, et à qui l’on doit Mowgli : la légende de la jungle. Venom : Let There Be Carnage est attendu au cinéma le 20 octobre prochain.

Le SPUMC pour concurrencer le MCU

En mai dernier, Sony a confirmé son envie de concurrencer durablement la firme aux grandes oreilles, en lançant son propre univers cinématographique. Centrée autour de Spider-Man, et de tous les personnages qui peuplent ses comics, cette nouvelle aventure sur le grand écran a d’ailleurs désormais un nom. Le Sony Pictures Universe of Marvel Characters, ou SPUMC, sera inauguré avec Venom : Let There Be Carnage. Ensuite, Sony nous donnera rendez-vous en décembre prochain pour le troisième opus des aventures de Spider-Man avec Tom Holland dans No Way Home. On découvrira également Jared Leto dans la peau de Morbius en janvier 2022. Un film sur Madame Web est également au programme. Reste à voir désormais si le public sera au rendez-vous. Les critiques adressées au premier opus de Venom étaient loin d’être élogieuses. Sur Rotten Tomatoes, il n’avait obtenu que 29% d’avis positifs. Il avait néanmoins engrangé près de 856,1 millions de dollars au box-office.