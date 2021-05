Bon plan : les AirPods Pro sont aussi en chute libre (après les AirPods 2)

Les excellents AirPods Pro sont en forte baisse. Les écouteurs intra-auriculaires d'Apple connait un succès monstrueux. Cette offre éclair pour les French Days chez Cdiscount est une vraie opportunité de faire 80 euros d'économies.

© Apple

Cdiscount a décidé de mettre le paquet sur les French Days. Le marchand n’hésite pas à casser le prix de nombreux produits premium, y compris ceux d’Apple. Depuis ce jeudi matin, on retrouve des offres sur les AirPods 2, les MacBook Air M1… mais aussi les AirPods Pro. Le site e-commerce vient d’annoncer une vente flash qui fait chuter les écouteurs Bluetooth premium sous les 200 euros.

En l’occurrence, ces AirPods Pro sont affichés à seulement 199 euros au lieu de 279 euros. Ce sont des écouteurs intra-auriculaires premium qui appartiennent à la dernière génération des écouteurs de la marque à la pomme. Ce sont les plus aboutis et leur système de réduction de bruit active est excellent. Ils ont été présentés à la fin 2019 et restent aujourd’hui la seule référence chez Apple.

Voir l’offre sur Cdiscount

Apple ne fait pas de remise sur ses produits, ni si sur son store officiel, ni dans les magasins. Il faut donc aller chez les revendeurs pour espérer voir des remises sur les produits de la marque. Les remises sont très rares et souvent, elles ne dépassent pas les 15%. Ces AirPods Pro à 199 euros sont une vraie aubaine : on ne les a jamais vu à ce prix-là sur Cdiscount ou Amazon.

On rappellera que les AirPods sont parmi les meilleures ventes de la marque américaine. Sur la seule année 2020, ce sont plus de 23 milliards de dollars d’AirPods qui ont été écoulés. Les AirPods Pro connaissent un engouement sans précédent puisque ce sont aussi les derniers produits à avoir été sortis. D’un point de vue rapport qualité prix, avec la remise de Cdiscount, vous ne pouvez pas faire mieux.

Pourquoi choisir ces AirPods Pro ?

Les AirPods Pro sont les seuls écouteurs sans fil d’Apple avec la réduction de bruit active. En activant cette dernière (par un toucher sur l’un des écouteurs), vous allez pouvoir anéantir tous les bruits environnants. C’est une bonne manière de se concentrer sur le contenu audio qui est diffusé. Dans un avion, dans les transports en commun ou dans un bureau partagé, cela peut vous être d’une très grande aide.

La qualité du son est assez incroyable, et tous les experts sont unanimes. Au niveau de l’autonomie, les AirPods Pro sont aussi très efficaces puisqu’ils tiennent environ 24 heures. Cela comprend la recharge dans les écouteurs directement, mais également celle dans l’étui de rangement. Ce dernier recharge les écouteurs lorsqu’ils sont rangés. A noter que c’est donc cet étui qu’il faudra recharger – en filaire ou sans fil – pour retrouver de la batterie sur ses écouteurs.

Cette vente flash est assez inattendue puisque les AirPods Pro sont des produits encore récents et premium. Avec 80 euros de remise sur le prix initial, c’est une très belle affaire. Sachez que pour tout achat réalisé chez Cdiscount, vous avez ensuite une période de 14 jours pour changer d’avis. Si le produit ne vous plait pas, le marchand est obligé de le reprendre et de vous rembourser.

Si vous ne voulez pas d’embouts en silicone, il y a une alternative chez Apple : ce sont les AirPods 2. Ces derniers sont disponible aussi à prix réduit sur Cdiscount dans le cadre d’une vente flash. Le modèle avec étui filaire est au prix de 119 euros au lieu de 179 euros. C’est aussi la meilleure offre qu’on ait pu constater chez Cdiscount depuis la sortie de ces écouteurs Apple.

Une série de ventes flash sur Cdiscount

Cdiscount est vraiment excellent pour ce premier jour des French Days. Il est évident que les stocks ne seront pas infinis et que tout se joue le premier jour. Cette opération est une succession de ventes flash qui disparaissent très vite. Les bonnes offres sur les aspirateurs premium Dyson ont quasiment toutes disparues. Sur les produits Apple, le stock sera fini avant ce soir.

Les AirPods Pro sont probablement les produits les plus inattendus au niveau de la remise. Ils se vendent déjà très bien sans réduction, vous avez donc un réel intérêt à en profiter maintenant. A noter que le MacBook Air M1 qui chute sous les 1 000 euros est aussi une vraie pépite. Cela dit, le budget n’est pas le même. Dans tous les cas, vous avez la garantie Apple sur tous les produits que vous achetez sur Cdiscount.

Pour voir l’offre sur les AirPods Pro, c’est ici :

Voir l’offre sur Cdiscount