Microsoft : le Showcase Xbox & Bethesda Games aura lieu le 13 juin

La conférence traitera des jeux à venir produits par les Xbox Games Studios, dont fait partie Bethesda depuis le début de l'année.

Il y a quelques jours, Microsoft officialisait une conférence commune à Bethesda et Xbox lors de l’E3 2021. Celle-ci a été baptisée le Showcase Xbox & Bethesda et aura lieu le 13 juin, soit le deuxième jour de l’E3, à 19h heure française. La présentation durera 1h30 et se concentrera sur les productions des Xbox Games Studios et des studios Bethesda. Comme on pouvait s’y attendre, la conférence parlera des jeux qui sortiront dans l’année sur consoles et PC, des prochains jeux à intégrer le Xbox Game Pass ainsi que de plus amples informations sur les conséquences du rachat de Bethesda par Microsoft.

Cette dernière partie risque d’être très intéressante et elle est déjà très attendue. En effet, depuis l’acquisition de Bethesda, Microsoft n’a pas fourni de détails sur ce que cela allait signifier pour les jeux Bethesda que l’on attend cette année. On sait que Deathloop et GhostWire : Tokyo resteront des exclusivités PS5, mais on en connaît pas le destin des autres jeux, tel que Starfield par exemple. Selon certaines rumeurs, il se pourrait que tous les jeux Bethesda à venir soient disponibles au catalogue du Xbox Game Pass dès le jour de leur sortie. Information à confirmer, ou non, lors de cette présentation commune.

Avec cette nouvelle de la part de Microsoft, le programme de l’E3 2021 se précise un peu plus. En effet, peu d’informations officielles ont été partagées par l’ESA, qui n’a toujours pas communiqué la programmation des conférences. On sait toutefois que l’Ubisoft Forward sera organisé le premier jour de l’événement à savoir le 12 juin à 21h heure française. Le Showcase Xbox & Bethesda sera diffusé sur les chaînes Youtube et Twitch de Xbox France.