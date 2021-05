Zadarma est un bureau virtuel avec service téléphonique professionnel qui peut faciliter votre vie quotidienne au travail. C'est la solution pour pallier les problèmes inhérents qui découlent du travail dans un bureau à domicile ou en télétravail.

Depuis un an, de nombreuses personnes sont contraintes de travailler à distance pour la première fois pendant une longue période. Beaucoup d’entreprises ne s’étaient pas préparées à des changements d’organisation aussi profonds : l’équipe est divisée et le secrétaire peut ne pas être en mesure de prendre les appels pour vous. Pourtant, il est toujours aussi important d’être disponible pour les fournisseurs et les clients.

Avec un bureau virtuel : vous êtes toujours joignable

Pour pallier ces problèmes, Zadarma propose un service téléphonique et un standard téléphonique professionnels toujours disponible. Le système prendra en charge tous les appels et les transférera vers vos services afin que vous puissiez être joints pendant les heures de travail normales. Ou même pendant 24 heures si vous le souhaitez, tout est paramétrable pour s’adapter aux contraintes de votre organisation et de votre activité.

Votre entreprise est toujours là pour tous les clients ou partenaires et aucun appel ne vous échappera, aucune offre commerciale ne sera perdue ! C’est la garantie de pouvoir poursuivre votre activité dans les meilleures conditions, même quand vous et vos collaborateurs ne sont pas physiquement présents au bureau.

Un centre d’appel téléphonique, dans le cloud

En utilisant le centre d’appel téléphonique Zadarma installé dans le cloud, vous donnez à votre entreprise et à ses employés, les meilleurs moyens pour s’affranchir facilement des contraintes géographiques. Si vos agents se trouvent dans des pays différents et ont besoin de travailler ensemble pour réaliser un projet en commun, ils peuvent compter sur la qualité du centre téléphonique d’appel Zadarma. Les appels entrants des clients, des fournisseurs, et des collaborateurs sont traités en temps réel et tous les appels entrants sont mis en contact avec les services internes de votre entreprise.

Que votre entreprise travaille dans le marketing, pour un service de sondage ou pour un service après-vente clients, le centre d’appel et bureau virtuel Zadarma vous apporteront la technologie dont vous avez besoin pour communiquer comme vous en avez besoin par téléphone, mail ou sms.

Vous devez savoir qu’en investissant dans un système de bureau virtuel comme Zadarma, vous allez automatiquement pouvoir faire des économies en comparaison à un système conventionnel.

Une installation simple, rapide et sécurisée

La mise en place d’un standard téléphonique peut de prime abord sembler être une opération particulièrement lourde. Il n’en est rien, Zadarma est une solution virtuelle de haute qualité dont l’installation du bureau virtuel ne prend moins de 5 minutes. Vous pouvez être sûr de profiter d’un système téléphonique immédiatement, d’autant plus que la prise en main de l’outil est accessible à tous, sans avoir besoin de compétences informatiques particulières.

Le système de bureau virtuel Zadarma dans le cloud offre des vrais avantages par rapport à une solution et installation non dématérialisée : il peut être utilisé de n’importe où, seule une connexion Internet est nécessaire. Les employés sur le terrain ou au bureau à domicile peuvent être intégrés de façon transparente à toutes les communications téléphoniques.

Le système de téléphonie dans le cloud Zadarma est toujours automatiquement mis à jour avec les derniers logiciels. Les nouvelles fonctions sont disponibles immédiatement après la mise en œuvre, sans que vous ayez à vous soucier de quoi que ce soit. Vous êtes ainsi à l’abris de toute faille de sécurité, la confidentialité de vos échanges est garantie.

Pourquoi choisir Zadarma comme bureau virtuel ?

Vous venez de vous installer dans de nouveaux locaux ? Savez-vous qu’une installation téléphonique classique prend beaucoup de temps ? Avec Zadarma et sa technologie de bureau virtuel, vous pouvez apporter à votre entreprise une connexion téléphonique immédiate, sans matériel coûteux.

Pas besoin de l’intervention d’un technicien, vous installez les logiciels de téléphonie Zadarma et en moins de 10 minutes, votre entreprise est déjà équipée de la téléphonie…et cela dans tous les pays. Aucune contrainte géographique ou matérielle, le système est fonctionnel en multi-points et sans attente.

