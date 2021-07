Disney+ : Loki va passer une tête chez les Simpson dans un court-métrage

Après le vert, Loki va voir la vie en jaune. Le héros Marvel, dont la série est diffusée en ce moment sur Disney+, va s’offrir une incursion chez les Simpsons à l’occasion d’un court-métrage.

Les crossovers Marvel et DC, ce n’est pas pour tout de suite. Pour autant, la maison des idées ne se prive pas de faire voyager ses personnages à l’extérieur de son propre univers cinématographique. En marge de ses séries originales, Marvel a développé un court-métrage qui transportera le dieu de la malice dans l’univers coloré des Simpson.

Baptisé Le Bon, le Bart et le Loki, en référence au western spaghetti de Sergio Leone, le court-métrage réunira tous les personnages iconiques du dessin animé de la Fox autour d’une aventure qui s’annonce déjà explosive. Ne vous y trompez pas, malgré son titre, le court-métrage mettra bien en scène des super-héros dans la petite ville de Springfield.

La malice arrive à Springfield (enfin, encore plus de malice). Découvrez le court-métrage Les Simpson : Le Bon, le Bart et le Loki, en streaming dès le 7 juillet sur #DisneyPlus. pic.twitter.com/DncKfvKCxm — Disney+ FR (@DisneyPlusFR) June 30, 2021

Loki s’associe à Bart Simpson

Inspirée de l’univers Marvel, cette nouvelle production suivra Loki alors qu’il est de nouveau banni d’Asgard. Aux prises avec ses adversaires les plus coriaces : les Simpsons et les héros les plus puissants de Springfield, le dieu de la malice n’a d’autres choix que de s’associer à Bart. On retrouvera bien évidemment les comédiens de doublages historiques pour camper les personnages principaux du côté des Simpsons. Tom Hiddleston, qui joue Loki dans le MCU, sera également de la partie.

L’acteur n’en sera d’ailleurs pas à son premier tour de piste du côté de l’animation. Il avait déjà prêté sa voix à Lord Nooth dans Cro-Man en 2018. Il devrait également incarner Loki dans la série d’animation Marvel’s What if ?. Prévue pour août prochain, cette anthologie animée explorera des univers alternatifs autour de tous les personnages emblématiques de la saga. On retrouvera notamment Peggy Carter, dans un univers où c’est elle qui a reçu le sérum. Elle deviendra Captain Britain. De son côté, Steve Rogers deviendra un zombie et affrontera son ami Bucky Barnes aka le Soldat de l’Hiver.

Le Bon, le Bart et le Loki sera disponible à partir du 7 juillet sur Disney+. Quant à Loki, elle est diffusée chaque mercredi depuis maintenant 4 semaines. Elle devrait se clôturer le 14 juillet.

