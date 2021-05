Star Wars The High Republic : Une nouvelle mini-série d’enquête annoncée chez Marvel Comics

Hier, le troisième épisode mensuel du High Republic Show a dévoilé l’arrivée d’une nouvelle série littéraire ancrée dans l’univers Star Wars.

Star Wars a 44 ans cette année. S’il vous faudra un certain temps pour revoir l’intégralité de la saga cinématographique et sériesque de George Lucas, la licence est aussi particulièrement prolifique côté comics. Hier, le troisième numéro mensuel du High Republic Show a d’ailleurs officialisé une nouvelle minisérie littéraire à destination des fans. Intitulée Trail of Shadows, cette aventure inédite explorera un genre encore méconnu de l’univers Star Wars, en proposant une enquête et de nouveaux personnages aux airs de Mulder et Scully de la série X-Files.

L’histoire de Star Wars High Republic : Trail of Shadows devrait ainsi se dérouler juste après les événements de The Rising Storm, rapporte le site officiel de la licence. Les lecteurs et lectrices pourront retrouver Daniel José Older au scénario (déjà aux commandes du roman Baroud d’honneur en 2018) et Daniel Wachter aux illustrations. Inquiets de l’arrivée d’une nouvelle menace en lien avec l’Ordre, les Jedi et la Chancelière Lina Soh font appel à deux enquêteurs, Sian Holt et Emerick Caphtor, pour mener l’enquête. Si on ignore encore combien de tomes comportera cette nouvelle minisérie, quelques visuels ont déjà été présentés sur le site StarWars.com. Une couverture alternative du premier chapitre illustrée par Ario Anindito et Rachelle Rosenberg a également été dévoilée. La série débutera en octobre aux États-Unis, et devrait logiquement arriver d’ici le début de l’année 2022 en France.

La Haute République

Initiée en 2020, La Haute République est une série alternative à la franchise Star Wars. Elle se déroule près de 200 ans avant l’épisode de La Menace Fantôme. On y retrouve notamment des romans, des nouvelles, des comics, et même des livres pour enfants. Une série intitulée Star Wars : The Acolyte est également prévue sur Disney+, sans date de sortie officielle pour le moment.

