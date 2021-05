VPN : découvrez le TOP 3 des offres à saisir ce week-end

Un VPN de qualité n’est pas forcément hors de prix. Pour preuve : voici trois offres de folie chez trois grands VPN.

Pour votre sécurité sur le net, les VPN sont des alliés de taille. Ces logiciels chiffrent vos données et masquent votre adresse IP afin de vous mettre à l’abri de tous les risques. Toutefois, si vous cherchez un bon VPN sans devoir trop dépenser, vous êtes peut-être un peu perdu dans vos recherches.

En effet, l’offre disponible sur le net est vaste et variée. Mais nous avons sélectionné pour vous trois offres promotionnelles très avantageuses, et ce, chez trois VPN de renom. La plus intéressante d’entre elles se trouve chez le fournisseur de VPN CyberGhost, avec une remise de 83% et 3 mois en cadeau.

83% de remise et 3 mois offerts chez CyberGhost VPN

Si vous ne connaissez pas encore CyberGhost VPN, sachez que ce dernier tient une place importante au sein du monde des VPN (notre avis sur CyberGhost ici). En effet, ce logiciel vous propose des paramètres de sécurité irréprochables, ainsi qu’un très vaste réseau de serveurs.

Ces derniers sont plus de 6 900 et couvrent un nombre de pays d’environ 90. L’importance des infrastructures de CyberGhost va vous permettre de réaliser une multitude de choses sur le web, comme contourner les géo-blocages par exemple. À vous les catalogues Netflix étrangers, la télévision étrangère, ou encore les serveurs de jeu géo-limités.

Mais CyberGhost est aussi très apprécié par les utilisateurs friands de torrenting, avec des serveurs dédiés au P2P. Son application est facile à utiliser et compatible avec les principaux systèmes d’exploitation : Windows, Android, iOS, macOS, Linux. Vous l’aurez compris, CyberGhost présente bien des avantages, et cet outil est actuellement en promotion.

Effectivement, l’abonnement de 3 ans bénéficie en ce moment d’une remise immédiate de 83%. En prime, CyberGhost vous fait cadeau de 3 mois d’abonnement supplémentaires. Par conséquent, au lieu de vous coûter 11,99€ par mois, ce VPN ne reviendra plus qu’à 2€ mensuels, ce qui est très avantageux.

Sachez aussi que vous ne prenez aucun risque à souscrire à cette offre puisque CyberGhost propose une garantie de remboursement de 45 jours.

NordVPN en promotion à -65% sur son abonnement de 2 ans

Parmi les meilleurs VPN du marché, on retrouve aussi NordVPN. En ce moment, ce prestataire baisse le prix de son abonnement de deux dans de 65%. Cette remise fait passer le prix mensuel de ce VPN de 9,56€ à seulement 3,30€, ce qui est bien plus intéressant. En plus, une garantie de 30 jours est valable lors de la souscription à cet abonnement.

Ce logiciel met l’accent sur la sécurité qu’il vous procure, mais vous donne aussi accès à d’autres options. Ainsi, NordVPN chiffre vos données selon la norme avancée AES de 256 bits et dissimule votre adresse IP. Grâce au Kill Switch, aucune fuite ne sera à déplorer.

Par conséquent, vos activités en ligne, vos informations personnelles sont couvertes et vous pouvez aussi naviguer de façon 100% anonyme. Il s’agit d’atouts indispensables au quotidien, notamment lors des connexions sur les Wi-Fi publics, au bureau ou chez vous. Ainsi, ni votre employeur ni votre fournisseur d’accès à Internet ne pourront savoir ce que vous faites sur le net.

Par ailleurs, NordVPN permet de débloquer les contenus géo-limités, que ce soit sur les plateformes de streaming (Netflix, Amazon Prime, Disney+, Hulu), à la télévision, ou encore de contourner la censure chinoise.

Pour un service complet, NordVPN s’installe sur tous vos dispositifs (ordinateur, tablette, smartphone, TV connectée) et propose un service client joignable 24h/24 et 7j/7. La bonne nouvelle, c’est que tout cela est en ce moment accessible à prix cassé.

Surfshark VPN accessible à seulement 1,86€

Pour boucler notre top 3 des meilleurs bons plans VPN du moment, nous retrouvons Surfshark (notre test détaillé du VPN Surfshark est disponible ici). Ce logiciel fait aussi partie des plus qualitatifs du marché grâce à des paramètres de sécurité irréprochables, mais aussi à bien d’autres fonctionnalités.

En effet, Surfshark va vous permettre de faire beaucoup de choses en ligne. Ce VPN vous permet par exemple de naviguer en toute confidentialité ou encore de passer outre les censures numériques grâce aux 3 200 serveurs implantés dans 65 pays. Une autre possibilité très prisée dans le monde des VPN et du streaming est que vous pourrez débloquer près de 15 catalogues Netflix avec l’application Surfshark.

Surfshark vous propose aussi une application compatible sur tous vos périphériques (PC, tablette, mobile, télévision connectée) et autorise un nombre illimité de connexions simultanées. Cela signifie qu’un seul compte pourra couvrir tous vos appareils et même ceux de vos proches.

Pour ceux que ça intéresse, notez qu’aujourd’hui Surfshark baisse le prix de son abonnement 24 mois de -82% et vous offre 3 mois de protection supplémentaires. Ainsi, Surfshark vous revient à seulement 1,86€ par mois, contre 10,68€ en temps normal. C’est donc le moment de vous lancer pour avoir un VPN de qualité à un prix défiant toute concurrence.

