Bon plan : Boursorama Banque vous offre 130€ pour les French Days

Si vous ouvrez un compte chez Boursorama Banque, la banque en ligne vous offre 130 euros dès la première ouverture. Cette offre est valable jusqu'à demain dans le cadre des French Days, n'attendez pas trop longtemps.

À l’occasion des French Days, Boursorama Banque revient avec une opération qui remporte toujours un franc succès. Jusqu’à la fin de l’événement — qui se termine à minuit, la banque en ligne offre 130 euros à tous les clients qui ouvre un compte courant Ultim. Pour profiter de l’offre, il faut renseigner le code FLASH130 dans le formulaire de souscription.

La banque la plus abordable de France

Boursorama Banque se positionne dans le classement des meilleures banques en ligne du pays. Chaque année, elle se hisse tout aussi aisément parmi les premières dans l’étude menée par Le Monde. Cette filiale du groupe Société Générale est considérée comme la banque la moins chère en France — et ce pour la treizième année de suite par tous les clients interrogés par le quotidien et le site Meilleurebanque.com.

Boursorama Banque a plusieurs avantages en plus du fait qu’elle reste très accessible à un grand nombre. Dans un premier temps, la banque en ligne a indiqué dans une récente étude que plus de la moitié de ses clients (55%) n’avaient pas réglé de frais bancaires au cours de l’année 2020.

Le compte courant Ultim fait partie d’une offre gratuite, sans condition particulière. Vous disposez d’une carte bancaire qui se présente comme l’équivalent d’une Visa Premier. C’est un bel avantage pour avoir droit à la simplicité pour un tarif plus que convenable.

Boursorama Banque vous permet de découvrir sa banque en ligne et ses services petit à petit. Vous n’avez aucune obligation pour verser tous vos fonds chez elle, il est possible de s’y prendre tranquillement après ouvert votre compte courant Ultim. Ainsi, vous pouvez faire un premier pas vers la banque en ligne en toute sécurité.

D’autre part, sachez que Boursorama Banque ne se limite pas au compte courant Ultim. La banque en ligne propose tous les services d’un établissement traditionnel, qu’il s’agisse de l’épargne, des crédits ou de la bourse. Si vous le souhaitez, vous pouvez très bien migrer la totalité de vos services vers celle-ci — sans aucune obligation bien sûr.

Comment obtenir les 130 euros offerts pour les French Days ?

Boursorama Banque profite des French Days pour remettre à l’honneur une offre qui séduit de nombreuses personnes dès qu’elle est partagée par la banque en ligne. L’ouverture d’un compte auprès de la banque en ligne vous permet d’avoir droit à 130 euros. Cette opération est valable pour l’offre Ultim. Vous recevrez d’abord 50 euros à l’ouverture du compte puis 80 euros à la commande de la carte bancaire. Le fonctionnement de cette opération est simple à comprendre et vous êtes forcément gagnant.

Cette offre vous permet aussi de choisir l’offre Welcome, mais il ne donne accès qu’à une prime globale de 80 euros — soit 50 euros à l’ouverture du compte et 30 euros après la commande de la carte. La formule Ultim reste plus flexible et plus intéressante, surtout avec l’offre en cours chez la banque en ligne. Attention, elle se termine dans 24 heures à peine.

