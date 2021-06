Le producteur de Resident Evil Village quitte Capcom

Vous ne connaissez peut-être pas le nom de Peter Fabiano, et pourtant, il s’agit d’un producteur d’un des titres les plus en vogue en ce moment. C’est notamment le producteur de Resident Evil Village, sorti le 7 mai dernier. Il a annoncé sur Twitter qu’il quitte ses fonctions à Capcom après 13 ans de bons et loyaux services. « Difficile d’écrire au mieux, j’ai donc décidé de faire simple. Merci à tous les membres de Capcom de m’avoir permis de grandir avec vous au cours des 13 dernières années. Je suis reconnaissant et je chérirai cette expérience pour toujours ».

Thanks to everyone both in and outside the studio that have supported me over the years. I’ve taken a new position at Bungie working with some great people and continuing my journey. “Eyes up guardian.”

— Peter Fabiano (@PFabiano) May 29, 2021