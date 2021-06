Gossip Girl : premières images et date de diffusion pour le reboot d’HBO Max

Le reboot de Gossip Girl vient de dévoiler un premier teaser, ainsi qu’une date de diffusion officielle.

Diffusée entre 2007 et 2012 aux États-Unis, la série culte Gossip Girl va avoir droit à son reboot sur HBO Max. Après avoir dévoilé son casting, Warner Bros a cette fois présenté le tout premier teaser de sa nouvelle création en huit épisodes. L’occasion de retrouver les nouveaux héros de l’Upper East Side de New York dans une soirée de gala dont seule la jeunesse dorée de Manhattan a le secret. Côté personnage, le reboot confirme l’absence des insupportables Serena, Blair, Chuck et Nate, pour se concentrer sur de nouveaux protagonistes tout aussi torturés et décadents. Les spectateurs et spectatrices pourront ainsi retrouver Emily Alyn Lind, Thomas Doherty, Eli Brown, Evan Mock, Whitney Peak, Tavi Gevinson, Savannah Smith, Zión Moreno et Jordan Alexander. À la voix-off, il sera toujours possible de retrouver la géniale Kristen Bell, qui incarnera à nouveau la narratrice, en prêtant sa voix à la gossip girl.

Pour rappel, cette nouvelle série débutera quelques années après la conclusion des aventures des personnages de la série originale Gossip Girl. Cette fois, c’est une toute nouvelle génération dorée qui devra faire face aux potins de la blogueuse, qui a grandi avec son temps, et maîtrise désormais les codes des réseaux sociaux.

Le rendez-vous est donc lancé pour les spectateurs. HBO Max a en effet dévoilé la date de lancement de sa nouvelle série, qui débutera le 8 juillet prochain pour — on l’espère, un retour triomphant. Si la France ne peut pas encore profiter du service de SVOD, cette nouvelle série sera diffusée en exclusivité sur Warner TV, pour une disponibilité “prochainement” dans l’Hexagone. En attendant, il est toujours possible de retrouver les six saisons de la série originale sur Netflix. XOXO

