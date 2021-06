Au volant, votre montre connectée n’est pas votre amie

Selon une étude, les conducteurs seraient davantage distraits par une notification provenant d’une montre connectée qu’en la lisant depuis leur smartphone.

© Rafal Jedrzejek / Unsplash

Il est de notoriété publique qu’utiliser son smartphone au volant est une pratique dangereuse qui peut créer de graves accidents. D’ailleurs, c’est interdit dans nos contrées. Mais qu’en est-il des montres connectées ? Ce serait encore pire, d’après cette nouvelle étude.

Selon une équipe de chercheurs du Tech3Lab de HEC Montréal publié dans Accident, Analysis & Prevention, l’utilisation d’un smartwatch au volant pourrait être encore plus dangereuse qu’un téléphone portable. L’étude s’appuie sur une recherche menée auprès de 31 conducteurs placés dans une simulation de conduite à travers plusieurs situations afin de comprendre les facteurs pouvant mener à un moment d’inattention sur la route.

La smartwatch distrairait plus qu’un smartphone

Les chercheurs d’HEC Montréal ont placé les conducteurs dans quatre situations différentes. Dans la première, ceux-ci recevaient des notifications sur leur smartphone tout en conduisant. Dans la seconde, c’était sur une montre connectée, et dans la troisième situation, la notification était diffusée par haut-parleur. Enfin, dans une quatrième situation, les conducteurs étaient amenés à répondre à un message depuis un smartphone, tout en conduisant.

Après analyse des résultats, les chercheurs en viennent à la conclusion que la situation dans laquelle les conducteurs devaient lire une notification sur leur montre connectée était sans doute la plus dangereuse, notamment car c’est celle qui a pris le plus de temps. Le petit écran de la montre aurait en effet poussé les conducteurs à détourner leur attention plus longtemps qu’en lisant une notification identique depuis leur smartphone. Selon l’étude, la situation la moins dangereuse semble plutôt être celle où l’assistant vocal a pris le relai, ce qui a permis aux conducteurs de garder les yeux rivés sur la route.