YouTube diffusera les concerts de Coachella 2022 en direct

Après deux ans compliqués pour le célèbre festival musical, Coachella pourra revenir en 2022. Comme beaucoup d’autres rendez-vous à venir, l'événement bénéficiera d’une édition hybride, à la fois en présentiel et sur YouTube.

© free-photos / Pixabay

Pour son grand retour en 2022, Coachella pourra encore une fois compter sur YouTube. Après une première collaboration en 2019, qui avait permis aux fans de profiter de plusieurs dizaines de performances en livestream, le festival musical sera officiellement de retour sur deux week-ends, du 15 au 17 avril puis du 22 au 24 avril 2022, ont annoncé il y a peu les organisateurs.

Comme pour le CES 2022 et la prochaine Gamescom, c’est donc une édition hybride qui attend le prochain Coachella. Pour la première fois depuis deux ans, les fans de concerts en plein air et de tatouages éphémères pourront à nouveau profiter de l’évènement à Indio, dans le désert californien. En parallèle, YouTube devrait diffuser gratuitement une partie des concerts sur sa plateforme. Conséquence directe de la pandémie, cette organisation devrait permettre aux fans étrangers de profiter des festivités, même sans bouger de chez eux. Concernant la programmation, aucun nom n’a encore été dévoilé par le festival, mais on peut déjà s’attendre à quelques surprises. En 2020, la programmation avait notamment officialisé la participation de Rage Against the Machine, Lil Nas X et même la Française Aya Nakamura.

Rendez-vous à partir du 4 juin prochain à 19 heures heure française pour réserver vos places en présentiel sur le site officiel de Coachella. Les visiteurs présents sur place devront évidemment se plier à quelques mesures sanitaires, en portant un masque, ou en étant totalement vaccinés.

YouTube Premium va bien merci

En marge de la diffusion gratuite de certains concerts, les abonnés YouTube Premium pourront aussi profiter de certains contenus exclusifs et sans publicité autour de Coachella 2022. De quoi asseoir encore un peu plus le géant du web sur le marché. Dans un communiqué publié il y a quelques jours, l’entreprise a dévoilé qu’elle avait rapporté près de 4 milliards de dollars à l’industrie musicale au cours de ces 12 derniers mois, tout en confirmant la nette hausse des abonnements Premium et Music Premium.